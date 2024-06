Rafaella Justus surpreende com pedido para César Tralli e Ticiane Pinheiro no Domingão

Discreta, Rafaella Justus faz rara aparição na televisão e surpreende ao fazer pedido para César Tralli e Ticiane Pinheiro no 'Domingão’

Neste domingo, 9, Rafaella Justus surpreendeu ao fazer uma rara aparição na televisão e emocionou ao homenagear seu padrasto, o jornalista César Tralli, e sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, durante o programa 'Domingão com Huck' da Globo. Aos 14 anos, a jovem contou a história de como a família começou e aproveitou para fazer um pedido muito especial: irmãos.

Apesar de trabalhar na Record como uma das apresentadoras do ‘Hoje Em Dia’, Ticiane recebeu uma liberação especial para aparecer na concorrente ao lado do marido e de sua mãe, a musa Helô Pinheiro. O trio marcou presença para homenagear o jornalista, além de participar como jurados do quadro 'Dança dos Famosos'.

Enquanto comentavam sobre a chegada do Dia dos Namorados, Cesar e Ticiane foram surpreendidos com um recado emocionante de Rafaella. A adolescente, fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o empresário Roberto Justus, revelou que seu vínculo com o padrasto foi ‘amor à primeira vista’ em uma homenagem emocionante.

Além disso, Rafaella explicou que foi responsável por inspirar o padrasto a querer ter filhos, o que resultou na chegada de sua irmãzinha, Manuella Pinheiro, que está com quatro anos de idade: "Quando eles começaram a namorar eu só tinha quatro aninhos. E não demorou muito, eu já estava subindo no altar!”, a jovem relembrou.

“Eu sei que eu sou suspeita de falar, mas eles são ou não são um casal muito fofo?", Rafinha se derreteu pela família e falou sobre a irmã: "Agora, fofura mesmo foi o que o amor dos dois gerou. A Manu, minha irmãzinha! O Tralli costuma dizer que eu que despertei nele a vontade de ter filhos”, disse a primogênita da apresentadora.

“Afinal, como ele mesmo disse, o nosso amor foi à primeira vista. Já que eu toquei no assunto, já não está na hora desse amor todo gerar mais frutos, não? Um irmãozinho, uma irmãzinha, quem sabe até os dois! Eu e a Manu estamos querendo muito", Rafaella surpreendeu ao pedir mais irmãos em rede nacional.

Por fim, Rafinha garantiu que a mãe e o padrasto são completamente apaixonados: "Esse casal apaixonado sempre encontra um tempo pra ficar à sós, seja numa viagem, num jantar, num passeio. São eternos namoradinhos! E nós, eu e a Manu, somos grandes testemunhas desse amor", disse a herdeira, que deixou César e Ticiane emocionados.

O programa de hoje tá me fazendo rir e chorar na mesma proporção! Que homenagem tão lindaaaa 😭💘 #Domingãopic.twitter.com/uOabYnF7LL — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 9, 2024

Ticiane Pinheiro surpreende ao revelar tentativas para engravidar:

Os desejos de Rafaellla podem ser atendidos! Na última terça-feira, 4, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para responder dúvidas dos seguidores sobre sua vida pessoal. Inclusive, a apresentadora revelou que a família pode aumentar novamente, já que ela está tentando engravidar pela segunda vez com o marido, o também apresentador César Tralli.