Ticiane Pinheiro surpreende ao revelar tentativas para engravidar com César Tralli

Vem bebê aí? Mãe de Rafaella e Manuella, Ticiane Pinheiro entrega desejo e tentativas para engravidar novamente com César Tralli

Nesta terça-feira, 4, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para responder dúvidas dos seguidores sobre sua vida profissional e também pessoal. Inclusive, a apresentadora revelou que a família pode aumentar novamente, já que ela está tentando engravidar pela segunda vez com o marido, o também apresentador César Tralli.

Durante um bate-papo sincero com os seguidores pelos stories, Ticiane revelou que está muito realizada com suas duas herdeiras, Rafaella Pinheiro, que está prestes a completar 15 anos e é fruto do antigo casamento com o empresário Roberto Justus, e a filha caçula Manuella Pinheiro, que tem quatro anos e é fruto da relação com Tralli.

No entanto, Ticiane não descarta a possibilidade de aumentar a família e ainda entregou que não evita a concepção de mais um herdeiro com o marido. Apesar das tentativas, a gestação ainda não aconteceu: “Está na mão de Deus. Não evito não. Mas sou feliz e grata pelas minhas duas meninas”, ela revelou ao responder se ‘fechou a fábrica’.

Vale mencionar que Ticiane Pinheiro é jornalista, apresentadora, modelo e, com muito orgulho, mãe! A artista foi uma das celebridades que esteve presente no Movimento Delas, evento de empoderamento feminino que reuniu mulheres influentes em diversas áreas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela abriu o coração sobre como conciliar carreira e maternidade.

“É fazer tudo com amor, eu tento também fazer um balanço, se um dia eu trabalho muito, no dia seguinte eu priorizo ficar mais com minha família. Eu tento sempre fazer esse equilíbrio, sabe? É assim, você precisa ficar equilibrando pratinhos, mas é assim, eu acho que a vida de toda mulher é assim", disse a apresentadora, que está com 47 anos.

Ticiane Pinheiro revela detalhe da festa de 15 anos da filha:

Mais cedo, a apresentadora também entregou detalhes da organização da festa de debutante de sua primogênita. Inclusive, Ticiane Pinheiro contou que a filha deve ter um momento especial com o padrasto durante a celebração ao responder a pergunta de um fã: “César vai dançar valsa com Rafa? Manu e você vão ter alguma participação especial?”.

Em resposta, Pinheiro revelou detalhes do evento: “Cesar sim… Manu e eu vamos apenas assistir esse momento lindo”, disse a apresentadora, que também revelou estar ansiosa para a comemoração: “Gosto da preparação, quero que demore a chegar, mas também quero ver tudo pronto e ela realizada. Uma mistura de emoções. Haja coração”, explicou; saiba mais detalhes sobre o evento!