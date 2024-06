Isabella Fiorentino mostra banquete de seu aniversário em sua mansão

Que luxo! Isabella Fiorentino mostra mesa montada em uma das salas de sua mansão e impressiona com banquete composto por comidas finas

A apresentadora Isabella Fiorentino fez uma festa íntima para amigos e familiares para comemorar seus 47 anos. Em sua mansão, ela recebeu os convidados e impressionou nesta quinta-feira, 06, ao revelar como foi a recepção luxuosa.

Em uma das salas de sua casa, onde vive com o marido, o empresário Stefano Hawilla, e seus trigêmeos, a modelo montou um verdadeiro banquete com pratos finos e nada comuns. Em um vídeo, ela exibiu um pouco do que foi servido.

Além das comidas belíssimas, a mesa foi composta por flores e tudo combinando com a paleta de cores da decoração do lar da famosa. Na comemoração especial, a ex-comandante do Esquadrão da Moda, do SBT, recebeu vários amigos como Maya Massafera e Ticiane Pinheiro.

Discreta com sua vida pessoal, Isabella Fiorentino chamou a atenção ao postar os cliques raros com os convidados e exibindo alguns de seus familiares como os pais, o irmão e seu eposo.

Tempos atrás, em uma conversa exclusiva com a CARAS Digital, a modelo falou sobre não mostrar seu filhos e explicou melhor o motivo: "Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

Isabella Fiorentino emociona ao falar do filho que tem paralisia cerebral

Em um post nas redes sociais, Isabella Fiorentino comentou sobre o Dia Mundial da Conscientização da Paralisia Cerebral e sua própria experiência familiar. "Dia Mundial de Conscientização da Paralisia Cerebral. Lorenzo, meu filho, é uma criança PC. E sim, existem muitas limitações, principalmente a motora! Mas o fato de olhar pra ele é grandioso: é uma oportunidade de ver suas gigantes conquistas diárias, como andar com o andador sozinho (e ele já faz curvas sem ajuda!), comer com talheres, assistir (e focar) num filme, conversar comigo sobre o que ele fez no dia (a coisa mais fofa do mundo é quando ele se entrega quando fez algo feio, tipo: ”mãe eu fui muito bem na escola, só fiz um carinho no amigo” quando, na verdade, deu um tapa…). Mas percebo que ainda existem tantas pessoas focando na falta e não nos pequenos milagres do dia a dia…", disse ela em um longo texto. Leia mais aqui.