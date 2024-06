Ticiane Pinheiro celebra seu aniversário em festa com as amigas

Alguns dias antes de completar 48 anos de idade, Ticiane Pinheiro reúne as amigas em festa para iniciar a celebração do aniversário

A apresentadora Ticiane Pinheiro já iniciou as celebrações do seu aniversário. Ela completará 48 anos de idade no próximo dia 16, mas já começou a comemorar nesta quinta-feira, 13.

A estrela reuniu suas amigas para um almoço especial em São Paulo com direito a bolo de aniversário sofisticado. O doce foi decorado com o tema de limão siciliano e contou com o nome dela escrito em uma das camadas.

Na festa, ela reuniu várias amigas, como Isabella Fiorentino, Luciana Cardoso, Wanessa Camargo e Vera Viel. Além disso, ela recebeu sua mãe, Helô Pinheiro, e a filha caçula, Manuella.

Ticiane Pinheiro revela detalhe da festa de 15 anos da filha:

Mais cedo, a apresentadora também entregou detalhes da organização da festa de debutante de sua primogênita. Inclusive, Ticiane Pinheiro contou que a filha deve ter um momento especial com o padrasto durante a celebração ao responder a pergunta de um fã: “César vai dançar valsa com Rafa? Manu e você vão ter alguma participação especial?”.

Em resposta, Pinheiro revelou detalhes do evento: “Cesar sim… Manu e eu vamos apenas assistir esse momento lindo”, disse a apresentadora, que também revelou estar ansiosa para a comemoração: “Gosto da preparação, quero que demore a chegar, mas também quero ver tudo pronto e ela realizada. Uma mistura de emoções. Haja coração”, explicou; saiba mais detalhes sobre o evento!