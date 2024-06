Tati Machado abre o coração após ganhar nova função na Globo: 'Ansiosa'

Procurada pela CARAS Brasil, Tati Machado celebra nova etapa em sua carreira dentro da emissora Globo e não esconde ansiedade

Sucesso nas manhãs da Globo em programas como Encontro e Mais Você, a comunicadora Tati Machado (32) ganhou uma nova função na emissora nesta quarta-feira, 19. Agora, ela faz parte do time de apresentadoras do Saia Justa, programa da GNT.

Procurada pela CARAS Brasil, Tati Machado não escondeu a empolgação e ansiedade com o novo desafio. "Mal posso esperar para encontrar minhas colegas de sofá e começar a preparação. Estou ansiosa e curiosa para viver isso tudo."

Ela, que também tem brilhado no quadro Dança dos Famosos, irá comandar a atração ao lado de Bela Gil (36) e Rita Batista (45). "Confesso que meu coração está na boca de tanta emoção. É a realização de um sonho e eu estou indo de coração aberto", acrescenta.

Leia também: Tati Machado fez 'combinado' com marido antes de beijo na Dança dos Famosos

Em seu Instagram, ela explicou que continuará com suas participações nos programas matinais do canal enquanto comanda a atração semanal. "Estou muito feliz. Hoje é um dia de muita reflexão, estou lembrando de tudo o que já passei nos estúdios Globo."

Tati entrou na emissora em 2012, há mais de 10 anos, e ganhou notoriedade ao comentar as novelas e as eliminações do Big Brother Brasil nas manhãs do canal. Em algumas ocasiões, ela já chegou até a substituir Ana Maria Braga (75) e Patrícia Poeta (47) em seus programas.

A nova temporada do Saia Justa tem previsão para estrear no canal fechado no segundo semestre de 2024. Ao longo dos anos, nomes como Astrid Fontenelle (63), Sabrina Sato (43), Mônica Martelli (56), Pitty (46) e Maitê Proença (66) assumiram o comando da atração que estreou originalmente no ano de 2002.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TATI MACHADO NO INSTAGRAM: