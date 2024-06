Tati Machado assume nova função no Grupo Globo: ‘Muito feliz’

Depois de fazer sucesso na TV aberta, Tati Machado é escalada para nova função em outro programa do Grupo Globo

A apresentadora e repórter Tati Machado está com um novo desafio em sua carreira! Nesta quarta-feira, 19, ela foi anunciada como a nova integrante do time de apresentadoras do programa Saia Justa, do GNT.

Durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga deu a notícia de que Tati vai se juntar a Bela Gil e Rita Batista no comando da nova temporada do Saia Justa na TV fechada. "Chegou na Globo em 2012 e foi conquistando espaço e as pessoas ao redor dela. Merece totalmente! Recebi garantias de que não vai arredar o pé daqui”, disse a veterana.

Então, Tati confirmou que continuará nos programas matinais da Globo e também assumirá a nova função no programa semanal. "Vou continuar participando do Mais Você e do Encontro. Estou muito feliz. Hoje é um dia de muita reflexão, estou lembrando de tudo o que já passei nos estúdios globo. é muito bom a gente acreditar nos nossos sonhos e ver que estão se realizando. é uma oportunidade única de mostrar uma Tati que muitas pessoas não conhecem. Estou muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo este momento”, afirmou.

Atualmente, a repórter também é participante do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Vale lembrar que Tati Machado conquistou os telespectadores nos últimos anos ao ir para a frente das câmeras como comentarista de novelas e entretenimento em vários programas da emissora. Ela encantou a todos com seu jeito irreverente e divertido. Além disso, ela já foi substituta de Ana Maria Braga e Patrícia Poeta nos programas matinais da emissora.

Tati Machado já substituiu Ana Maria Braga:

Além de brilhar nas telinhas da Globo aos domingos, Tati Machado é presença garantida nas manhãs durante a semana. No mês passado, pela primeira vez, a jornalista foi escolhida para substituir Ana Maria Braga em sua atração matinal, assumindo a função ao lado do repórter Fabrício Battaglini. Inclusive, Tati e Fabricio explicaram o que aconteceu com a apresentadora logo no início do programa.