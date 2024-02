Ana Maria Braga falta no trabalho e Tati Machado é escalada para substituí-la

O que aconteceu? Motivo da ausência de Ana Maria Braga é revelado após Tati Machado substituí-la pela primeira vez na TV

A apresentadora Ana Maria Braga precisou faltar em seu trabalho nesta quarta-feira, 7, e foi substituída às pressas no comando do programa Mais Você, da Globo. Pela primeira vez, a apresentadora Tati Machado foi convocada para substituir a comunicadora em sua atração matinal e assumiu a função ao lado do repórter Fabrício Battaglini.

Logo na abertura do programa, Tati e Fabricio explicaram o que aconteceu com Ana Maria Braga. Eles contaram que ela passou mal após comer algo que não caiu bem e está de repouso em casa. "Está tudo com a Ana. Ela só teve, como qualquer um pode ter e já teve… O que acontece? Você come algo que não cai bem e foi isso que aconteceu. Não preciso me estender muito. Fica bem logo, Ana”, disse ele.

E Tati completou: "E a gente repete o que você sempre diz: ‘Beba muita água, Ana!’. E volta logo que a gente está te esperando”. Geralmente, nas ausências de Ana Maria, os substitutos são Fabricio Battaglini e Talitha Morete, mas, como foi algo imprevisto desta vez e Talitha mora no Rio de Janeiro, a produção convocou Tati Machado.

Filho de Ana Maria Braga está com dengue

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao fazer um desabafo ao vivo sobre a dengue. Ela contou que seu filho, Pedro, foi diagnosticado com a doença e ela ficou impressionada ao ver o quanto os sintomas são fortes. Assim, ela decidiu alertar seus telespectadores sobre a importância da prevenção.

"Entre os infectados, eu devo dizer que meu filho foi um deles. O Pedro José ficou uma semana de cama. Dói tudo, dói o corpo, vocês não fazem ideia. Eu nunca tinha convivido de perto com a dengue. A gente faz campanha, fala dela, mas é absolutamente assustador. Por sorte, o Pedro teve uma dengue que não é hemorrágica, graças a Deus. Porque pode morrer, gente”, disse ela.

Então, Ana contou que o filho está bem e se recuperando. "O Pedro está bem, está saindo ainda, está fazendo exame todo dia”, afirmou ela, que também é mãe de Mariana Maffeis.