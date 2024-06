Tati Machado fez 'combinado' com marido antes de beijo na Dança dos Famosos

Tati Machado revelou o 'combinado' que fez com o marido para permitir o beijo com seu parceiro, Diego Maia, na apresentação na Dança dos Famosos

A apresentadora Tati Machado continua na disputa da Dança dos Famosos. Neste domingo, 16, ela e seu parceiro, Diego Maia, conquistaram o primeiro lugar após dançarem o ritmo da valsa. A apresentação terminou com um beijo entre a dupla, o que repercurtiu entre os fãs. No Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (17), ela revelou o 'combinado' que fez com o marido para permitir o beijo no parceiro de dança.

"Olha só Brasil, vamos conversar aqui. Vocês sabem que eu sou casada há 13 anos com meu mozão maravilhoso, Bruno, lindo, incrível", iniciou a apresentadora. Ela e e Bruno Monteiro estão casados há mais de 12 anos.

Tati revelou que já sabia da possibilidade de um beijo durante o quadro do Domingão e se preparou para isso desde o início de sua participação. "Desde o começo, eu falei com ele que se chegar esse momento de a gente precisar, vamos fazer acontecer. Cada um jogo com a sua estratégia, mas eu não queria, se tivesse que fazer uma cena de beijar, eu não queria que fosse aleatório", disse.

Ela relatou ainda que seu marido concordou com o beijo, mas que ela deveria chegar à final da competição. "Ele falou: 'Tati, se é para você chegar lá dia 7 de julho, vai aí, mas não conta muito comigo, não'. Mas ele ficou de boa", disse.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos?

No programa deste domingo, 16, seis duplas se apresentaram na Dança dos Famosos. Após as notas dos jurados e da plateia, Juliano Floss e Dani Duram se despediram da competição. Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello, Samuel de Assis e Lari Parison seguem na disputa.