Tati Machado mostra momentos com o marido e se declara: 'Só nosso'

No Dia dos Namorados, Tati Machado mostra cliques ao lado do esposo e revela como eles se divertem em seu tempo livre; veja

A apresentadora Tati Machado não deixou de fazer uma declaração de Dia dos Namorados nesta quarta-feira, 12, para o seu marido, o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. Em sua rede social, a jornalista compartilhou alguns registros e chamou a atenção.

Curtindo vários momentos ao lado dele, a integrante do Dança dos Famosos mostrou que eles amam se divertir e que o eleito segue seu jeito leve e divertido de ser. Tati Machado então aproveitou a publicação para falar o que deseja em seu relacionamento.

"O que eu quero? Uma vida inteira daquela nossa gargalhada que não sai som. É a minha preferida.

A gente se olha com aquele olhar só nosso, a gente entorta a nossa cabeça para trás, a gente abre a boca e gargalha sem fim. Isso é o que eu quero. Quero seguir na alegria de ser teu par e de te ter como lar. Feliz Dia dos Namorados, mozão", escreveu a global.

É bom lembrar que Tati Machado e Bruno Monteiro estão casados há mais de 12 anos e os pombinhos sempre trocam declarações na internet. O marido da jornalista é cineasta e diretor de fotografia. Além de fazer publicações ao lado da amada, ele também sempre divide com os seguidores parte de seu trabalho em campanhas e ensaios fotográficos imbressionantes.

Marido de Tati Machado revela apelido dela

A apresentadora Tati Machado estava em festa por conta do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente. Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada:

'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.