Marido de Tati Machado revela o apelido dela em homenagem fofa

Tati Machado fez aniversário nesta terça-feira, 8, e o marido dela fez questão de homenageá-la de um jeito fofo e ainda revelou o apelido dela

A apresentadora Tati Machado está em festa nesta terça-feira, 8, por causa do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente.

Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada: 'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.

Tati e Bruno estão casados há 12 anos e se mudaram recentemente para São Paulo por causa do trabalho dela no programa Encontro, da Globo. Vale lembrar que ele é cineasta e diretor de fotografia.

No dia dos namorados deste ano, ele fez um post no feed com fotos do casal e declarou o seu amor. "Você mudou o meu mundo por completo. Me mostrou que tudo é possível e que posso olhar com novos olhos para tudo. Eu amo cada pedacinho da nossa história. Você é luz no meu caminho. Eu amo te amar", disse ele na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Monteiro (@fotobm)

Tati Machado fala sobre autoestima

Em entrevista na Revista CARAS, Tati Machado contou que é uma mulher muito bem resolvida. “Já li muitos comentários gordofóbicos sobre meu corpo, uma verdadeira perda de tempo porque, enquanto estão falando, estou buscando me amar cada dia mais”, ensina ela. “Demorei a ver beleza no meu corpo, nas minhas curvas. Quando alguém me elogiava, por exemplo, ou dizia que se sentia inspirada por mim, eu pensava: ‘gente, essa pessoa está vendo uma beleza que nem eu enxergo. Alguma coisa está errada’.Até que entendi: para amar o que eu via no espelho, precisava antes amar quem eu sou. Resgatei isso com força total”, completou.