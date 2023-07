Quem é o marido de Tati Machado? Apresentadora é casada há mais de 10 anos

Sucesso no comando do programa Encontro, Tati Machado tem provocado curiosidade a respeito de sua vida pessoal

A apresentadora Tati Machado (31) tem chamado atenção com sua ótima desenvoltura no comando do programa Encontro, na TV Globo. Cobrindo as férias de Patrícia Poeta (44) ao lado de Valéria Almeida (40), ela tem provocado curiosidade no público de casa a respeito de sua vida pessoal.

Um dos detalhes que tem gerado muitas pesquisas na web, é sobre o relacionamento da famosa com Bruno Monteiro. Os dois são casados há 12 anos e não perdem a oportunidade de compartilhar registros apaixonados nas redes sociais.

O marido de Tati Machado é cineasta e diretor de fotografia. Além de fazer publicações ao lado da amada, ele também sempre divide com os seguidores parte de seu trabalho em campanhas e ensaios fotográficos imbressionantes.

No mês passado, os dois chegaram a protagonizar um momento fofíssimo durante o programa Encontro. Em meio a uma festa junina realizada pela atração, os dois deram um belo beijo ao vivo. "Eu estava achando que era a Patrícia anunciando que tava namorando, menino. Gente, meu mozão, amei!", disse ela surpresa com a aparição repentina do amado.

Leia também: No olho do furacão, Tati Machado faz desabafo corajoso: "Não tem sido fácil"

No Dia dos Namorados, Tati usou seu perfil do Instagram para soltar uma declaração de amor para o maridão. A partir de um álbum de fotos, ela mostrou uma sequência de momentos do casal em viagens.

"Sei lá, parece que você sempre esteve comigo… É como se não tivesse existido um 'antes' de você, sabe? Depois de doze anos comemorando esse dia 12/06, a única certeza que tenho é que eu amo a vida que soubemos dividir até aqui. Amo a gente, nossa história, nossas batalhas…", escreveu ela, que trabalha na TV Globo há mais de 10 anos e já passou pelos mais diversos setores da empresa.