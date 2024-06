Ralf dá o último adeus para seu irmão, Chrystian, durante o velório

O cantor Ralf é fotografado ao chegar no velório de Chrystian em São Caetano do Sul na manhã desta quinta-feira, 20

O cantor Ralf foi um dos primeiros a chegar no velório do irmão, o cantor Chrystian, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 20. O artista foi fotografado pelos paparazzi ao ir ao local para dar o último adeus ao irmão.

Ralf formou dupla com Chrystian durante várias décadas de sua carreira musical e eles tiveram várias canções de sucesso, como Nova York, Chora Peito, Ausência, Noite de Tortura e Dez Minutos.

Logo depois da notícia da morte do irmão, Ralf escreveu um post de pesar nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian", afirmou.

O artista Chrystian faleceu na noite de quarta-feira, 19. Ele teria sido levado às pressas ao hospital por um helicóptero da Polícia Militar ao se sentir mal, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles. Conforme dito pela assessoria dele, o famoso precisou ser internado por conta de "uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado". A causa da morte ainda não foi divulgada.

O nome verdadeiro de Chrystian

Ao longo de sua carreira de sucesso, o cantor sertanejo Chrystian usou um nome artístico. O artista nasceu em Goiânia, Goiás, e recebeu outro nome mais comum de seus pais. O artista foi batizado como José Pereira da Silva Neto.

No início de sua carreira na música, ainda na infância, ele ficou conhecido como Zezinho. Porém, ao evoluir na profissão, o artista assumiu o nome artístico de Chrystian e formou a dupla com seu irmão, Ralf.

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos de idade na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado em um hospital de São Paulo. Ele teve uma carreira de 60 anos na música.