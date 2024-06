Lembra? Chrystian recriou momento icônico com Hebe Camargo; veja o vídeo

Ao longo da carreira, Chrystian participou do programa Hebe, no SBT, em 1997, e recriou uma cena clássica do filme Titanic ao lado da apresentadora

O cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19, em São Paulo, e deixou muita saudade. O artista, de 67 anos, estava internado em um hospital da capital paulista, mas a causa da morte não foi divulgada pela família. Ao longo de sua carreira, ele participou do programa Hebe, no SBT, em 1997, e recriou uma cena clássica do filme Titanic ao lado da apresentadora, Hebe Camargo (1929-2012).

"Nós estamos escrevendo um filme também. A versão nacional do Titanic. Vocês vão adorar. Vai chamar canoinha malvada", brincou ele na oportunidade, que disse que Hebe estaria no elenco. "Na ponta da canoinha já tem o pauzinho pra você segurar e voar. Já arrumei. Não tem aquela cena que fecha o olho e abre os braços?", disse, em tom descontraído.

"Eu vou abrir os braços", disse Hebe. Em seguida, os dois recriaram a cena. Em 2021, durante uma participação no The Noite, Chrystian relembrou o momento. "Teve um pedaço que a produção cortou. E o pauzinho? Como eu seguro se estou com o braço aberto? 'Falei: você não sabe onde vai colocar o pauzinho'. Era muito divertido".

Reveja o momento:

Velório de Chrystian

O último adeus para o cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, acontece na manhã desta quinta-feira, 20. O velório acontece no Cerimonial Ossel, localizado na cidade de São Caetano do Sul, município da Grande São Paulo, das 11h às 16h. Nascido em 1956, como José Pereira da Silva Neto, Chrystian iniciou sua carreira na infância.Ele o irmão, Ralf, lançaram 20 álbuns ao longo de suas carreiras.

Ralf, irmão e ex-dupla de Chrystian, lamentou a notícia nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian."