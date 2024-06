Ticiane Pinheiro revela se Rafaella Justus dançará valsa com padrasto, César Tralli

Nos preparativos da festa luxuosa de 15 anos, Ticiane Pinheiro comenta se Rafaella Justus vai dançar valsa com padrasto, César Tralli

Nos preparativos da festa luxuosa de 15 anos de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para responder às dúvidas dos seguidores sobre o evento da filha com Roberto Justus. Inclusive, a apresentadora comentou sobre a possibilidade da herdeira dançar a valsa com seu padrasto, o jornalista César Tralli, e confirmou a dança.

Por meio dos stories do Instagram, Ticiane contou que a filha deve ter um momento especial com o padrasto durante a celebração ao responder a pergunta de um fã: “César vai dançar valsa com Rafa? Manu e você vão ter alguma participação especial na festa?”, ele questionou sobre, Manuella, herdeira da apresentadora, que é fruto da relação com o jornalista.

Em resposta, Pinheiro revelou detalhes do evento: “Cesar sim… Manu e eu vamos apenas assistir esse momento lindo”, disse a apresentadora, que também revelou estar ansiosa para a comemoração: “Gosto da preparação, quero que demore a chegar, mas também quero ver tudo pronto e ela realizada. Uma mistura de emoções. Haja coração”, explicou.

Ticiane Pinheiro comenta sobre valsa da filha, Rafaella Justus, com César Tralli - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, além da valsa com o padrasto, com quem tem uma ótima relação, Rafaella também participou de alguns ensaios para dançar com seu avô, Fernando Pinheiro. Até o momento, ela não revelou se terá um momento na pista de dança com seu pai ou com um príncipe, uma tradição comum em celebrações de debutantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

É válido mencionar também que Rafinha celebrará os 15 anos de vida no dia 21 de julho, mas já dividiu com os internautas diversos spoilers da grande festa. Em maio, ela realizou a degustação para o evento e mostrou em seu Instagram algumas possíveis entradas, pratos principais e sobremesas, além disso, ela também já fez as provas dos vestidos.

Na companhia da madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, a primogênita da apresentadora da Record TV foi a um ateliê em São Paulo para experimentar alguns modelos e deu um spoiler do que está por vir: muito brilho e luxo com dois vestidos feitos sob medidas para a herdeira.

Ticiane Pinheiro mostra sua cama e detalhe chama a atenção:

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao revelar como é o cantinho onde descansa com o marido, o jornalista César Tralli. Nesta quinta-feira, 30, a loira mostrou que a filha deles, Manuella, de 4 anos, resolveu dormir no quarto deles e impressionou ao revelar a intimidade com um cantinho improvisado para a herdeira.

O quarto deles, pelo registro postado pela famosa, pareceu ser bem aconchegante e com paredes de tom escuro, além de abajures ao lado da grande cama, que foi coberta com edredom e travesseiros de bons materiais. Uma cortina de cor clara foi colocada nas janelas. Mas o que ganhou destaque foi a caminha improvisada de Manu; confira!