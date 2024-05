Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar Rafaella Justus ensaiando valsa com o avô

Nos preparativos para sua festa luxuosa de 15 anos, Rafaella Justus encantou ao surgir dançando valsa com o avô, pai de Ticiane Pinheiro

O aniversário de 15 anos de Rafaella Justus está cada vez mais perto! Nos preparativos para o grande dia especial, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus não esconde o quanto está ansiosa.

No último domingo, 26, ela surgiu ensaiando o momento da valsa junto com o avô, Fernando Pinheiro. O registro encantador foi compartilhado por Ticiane através de seus stories no Instagram. "Ensaiando a valsa com o vovô para festa de 15 anos", se derreteu a apresentadora da Record TV na legenda.

No vídeo, é possível perceber Helô Pinheiro encantada observando o marido e a neta dançando. Além dos avós, Manuella, irmã de Rafa Justus, também estava presente na ocasião e foi filmada se divertindo.

Rafaella Justus celebrará os 15 anos de vida no dia 21 de julho, mas já dividiu com os internautas diversos spoilers da grande festa. Em maio, ela realizou a degustação para o evento e mostrou em seu Instagram algumas possíveis entradas, pratos principais e sobremesas.

Rafa Justus ensaia valsa com o avô - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella Justus faz prova de vestidos de sua festa

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, acontecerá apenas em agosto, mas a adolescente já está deixando muita gente curiosa ao exibir alguns detalhes do grande evento. Após mostrar a degustação de pratos luxuosos na última semana, na segunda-feira, 20, ela foi fazer a prova de vestidos.

Na companhia da madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, a primogênita da apresentadora da Record TV foi a um ateliê em São Paulo para experimentar alguns modelos e deu um spoiler do que está por vir: muito brilho e luxo.

Até na última semana, Rafaella Justus havia compartilhado o drama pessoal de não ter ainda resolvido o look, mas agora parece que seu sonho já foi desenhado no papel por Samuel Cirnasck. Segundo postado pelo especialista, que faz vestidos sob medida, os provados pela jovem ainda não são dela, porém na próxima visita já serão.

Na visita ao ateliê, a herdeira de Roberto Justus colocou dois modelos: um longo e um curto, ambos na cor branca, colados ao corpo e com muitas pedras. "Será um sonho", falou Ana Paula Siebert ao acompanhar o momento especial. Confira detalhes!