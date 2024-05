Ticiane Pinheiro mostra sua cama com César Tralli e detalhe chama a atenção

Abriu a intimidade! Ticiane Pinheiro mostra como é sua cama e o cantinho que descansa com César Tralli em seu quarto; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao revelar como é o cantinho onde descansa com o marido, o jornalista César Tralli. Nesta quinta-feira, 30, a loira mostrou que a filha deles, Manuella, de 4 anos, resolveu dormir no quarto deles e impressionou ao revelar a intimidade.

O quarto deles, pelo registro postado pela famosa, pareceu ser bem aconchegante e com paredes de tom escuro, além de abajures ao lado da grande cama, que foi coberta com edredom e travesseiros de bons materiais. Uma cortina de cor clara foi colocada nas janelas.

Ao lado do local, onde os papais dormem, Manuella colocou seu colchão no chão e com vários cobertas para se proteger do frio que faz em São Paulo. "Tem alguém que vai dormir no nosso quarto hoje. Boa noite", contou a loira ao exibir a intimidade da família.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro encantou ao gravar a reação de Manuella ao ver o papai na bancada do Jornal Nacional. Além disso, a apresentadora divertiu ao flagrar a menina fazendo graça na hora do jantar. Cheia de criatividade, a caçulinha da loira surpreendeu os pais ao aparecer fantasiada de sereia e fazendo uma atuação.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Nos últimos dias, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.

Na segunda-feira, 20, Rafaella Justus foi ao ateliê onde serão feitos seus vestidos e impressionou ao experimentar alguns modelos que fazem seu estilo.