Ator de No Rancho Fundo, Igor Jansen exibe beleza na praia

O ator Igor Jansen, que está no elenco da novela No Rancho Fundo, da Globo, exibiu sua beleza em um dia na praia. Na manhã desta quinta-feira, 20, ele começou o dia com um banho de mar.

O artista foi flagrados pelos paparazzi ao se refrescar em uma praia no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua boa forma ao ser fotografado só de sunga preta. Nas imagens, ele ostentou o abdômen definido e os braços musculosos.

Vale lembra que Igor já contou que sua boa forma é resultado dos cuidados com a saúde. Ele tem uma forma de treinos para ficar bem. "O lifestyle de esportes e vida saudável sempre fez parte da minha rotina, isso muito por influência dos meus pais. Cresci dessa forma por causa deles, que sempre me incentivaram e tinham uma rotina parecida. Acredito que com o passar do tempo, e o meu amadurecimento, só tenha se intensificado mais", afirmou, que faz treinos de musculação e futevôlei.

"Cuidar de mim e do meu corpo não é apenas por questões estéticas. Acredito que quando você passa a praticar esporte, cuidar do seu corpo e alimentação, acaba cuidando de você como um todo. Corpo, mente e espírito são pilares que se complementam, todos precisam estar bem para ter o equilibro", afirma.

Igor Jansen esteve no CARAS Inverno

Um dos mais aventureiros do time de convidados da temporada de CARAS Inverno, o ator Igor Jansen (19) curtiu cada segundo em Campos do Jordão. Isso porque, após cinco anos dedicando-se ao personagem João Barros, na sequência de novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, exibidas pelo SBT entre 2018 e 2023, ele tem a chance de estender seu período de descanso. “Encerrar esse ciclo tão especial foi importante, tanto para mim, como pessoa e profissional, quanto para o meu público. Óbvio, a gente sempre vai se lembrar de um personagem marcante, mas acredito que, como a vida, tudo precisa ter um começo, meio e fim”, avalia ele, que viajou acompanhado de seu pai, Emerson.

Entre as atrações promovidas no luxuoso Hotel Ort, complexo no estilo suíço localizado na charmosa cidade do interior paulista, Igor elegeu sua preferida: o passeio de quadriciclo em trilhas off-road. Além disso, a amizade formada com o lutador de MMA Cara de Sapato (33) tornou sua estadia ainda mais divertida. “Fui muito bem recebido e me sinto bastante grato por isso. Foram dias incríveis. O Cara de Sapato é um cara que certamente levarei para a vida”, afirma Igor. Veja as fotos aqui.