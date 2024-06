Gretchen compartilha reflexão após morte do ex-marido, Chrystian: ‘Nada bem’

Gretchen surpreende ao compartilhar reflexão enigmática sobre o tempo após morte de seu primeiro ex-marido, o cantor Chrystian

Nesta quinta-feira, 20, Gretchen usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão enigmática após a morte de seu primeiro ex-marido, o cantor Chrystian, que fazia dupla com Ralf. Sem mencionar o nome do sertanejo, a cantora dividiu um poema e seus seguidores a interpretaram como um recado sobre a partida dele.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Gretchen dividiu a poesia, que foi feita por sua mãe, Dona Maria José. O texto fala sobre despedidas e também reflete sobre o tempo e a vida: “Para mim, fazer um poema, era como mandar um recado. O tempo passa, as coisas acontecem, os sentimentos minguam. Toda música vira fado”, diz o poema.

“Não tem mais viagem como rotina. Elas acabam virando medo. As noites são todas curtas, não tem sonhos, nem segredos. Amores? Quem dera… Tudo é amizade, muitas vezes compaixão. Passeios são definidos como movimentar. Vontade de realizar algo, é ilusão. Aí, a gente pensa no tempo. O que é? Tudo e nada”, continua.

Em sequência, o poema ainda menciona um possível reencontro: “Hoje é lindo como a natureza. Chove, esfria. Amanhã, Sol, que lindo! Esquenta, alegria! Olho no espelho e vejo o tempo. E não vejo nada, tudo é real. Tudo igual. Um dia a gente se encontra. Assim é o poema que hoje faço. É o que posso fazer. Nada mal. Nada bem”, finaliza.

Por fim, Gretchen comentou sobre as palavras de sua mãe na legenda e agradeceu o texto: “Ter uma mãe poetisa é maravilhoso. Aliás, a arte sempre fez parte da nossa família. Minha vó tocava bandolin, minha mãe sempre cantou e escreveu poemas. Esse é o mais recente que ela enviou pra mim. Curtam um pouco desse dom que Deus deu pra ela”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Nos comentários, os seguidores interpretaram a poesia como uma despedida discreta ao ex-marido da artista: “Muito triste com a partida do Chrystian”, disse uma seguidora. “Leia o poema e intérprete. Esse poema diz tudo sobre vida. Tudo passa. Todos passarão e um dia talvez nos encontraremos”, escreveu outra. “O poema é sobre ele”, opinou mais um.

Vale lembrar que Chrystian e Gretchen se casaram no ano de 1981, quando ele estava com 25 anos e ela tinha apenas 22 anos. Porém, o casamento durou poucos meses. A separação aconteceu após a cantora descobrir que o marido tinha affair com as bailarinas chacretes, que trabalhavam no programa do Chacrinha. Hoje, ela é casada com Esdras de Souza, e o cantor deixa uma viúva, Key Vieira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chrystian (@chrystiancantor)

O que Chrystian disse em sua última entrevista?

Na madrugada desta quinta-feira, 20, morreu Chrystian, aos 67 anos. O cantor sertanejo, que fazia dupla com seu irmão Ralf, estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Ele faleceu enquanto sua última entrevista e apresentação eram exibidas na TV, durante o programa 'The Noite', do SBT; saiba o que ele disse.