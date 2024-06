Ticiane Pinheiro escolheu tema inusitado para sua festa luxuosa; veja

Para sua festa de aniversário antecipada, Ticiane Pinheiro escolheu tema inusitado e surpreendeu com detalhes sofisticados do evento

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário de 48 antecipadamente com uma festa entre amigas nesta quinta-feira, 13, em um espaço de luxo em São Paulo. Para a data especial, a famosa apostou em um tema para a decoração e surpreendeu ao exibir os detalhes luxuosos do bolo, mesas e doces.

Como de costume, a jornalista contou com a ajuda da organizadora de eventos Andrea Guimarães, que cuida das festas das famosos como Simone Mendes, Ivete Sangalo e muitas outras celebridades, além de estar planejando os 15 anos da herdeira da loira com Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus. Ticiane Pinheiro então chamou a atenção com o tema eleito para os seus 48 anos: limão siciliano.

Isso mesmo, a apresentadora da Record TV escolheu a fruta para a decoração em amarelo e verde. Além do limão, flores também foram colocadas na mesa. O bolo seguiu o tema e foi pintado com delicadeleza. Lembrancinhas e doces também seguiram o estilo.

Para sua festa de aniversário, Ticiane Pinheiro apostou em um look preto. As filhas dela, Rafaella Justus e Manuella, também encantaram com seu estilo. A primogênita surpreendeu com um look rosa chiclete uma bolsa de grife caríssima. A caçula chamou a atenção com um vestido clássio e ao pegar o microfone para cantar.

Veja a decoração da festa de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro comemora aniversário sem César Tralli

A apresentadora Ticiane pinheiro comemorou seu aniversário com antecedência nesta quinta-feira, 13, com uma festa bem animada em um espaço estiloso em São Paulo. Ao lado de suas irmãs, da mãe Helô Pinheiro e de várias amigas, a jornalista celebrou a chegada de seus 48 anos alguns antes do dia original, 16 de junho.

Mais uma vez a famosa, celebrou o novo ciclo com as amigas e sem a presença do marido, o jornalista César Tralli. Como já dito por ela no ano anterior, o evento acontece quando o esposo está no trabalho na Globo e ela preza também por uma comemoração feminina, com muita diversão e descontração entre as moças. Saiba o que ela disse aqui.