Roberto Justus vê Ticiane Pinheiro na Globo e reage: 'Olha'

Ao lado de Rafaella Justus, Roberto Justus vê Ticiane Pinheiro participando do 'Domingão Com o Huck' na televisão de sua casa

A participação de Ticiane Pinheiro no Domingão Com o Huck neste domingo, 09, deu o que falar e até o ex-marido dela, o empresário Roberto Justus, fez questão de prestigiar o momento da apresentadora com a filha que teve com ela, a jovem Rafaella Justus, que está prestes a completar 15 anos.

No sofá da sala de TV de sua casa, o apresentador apareceu acompanhando o programa no qual a ex-mulher fez participação no júri do Dança dos Famosos ao lado de César Tralli e Helô Pinheiro. Roberto Justus então reagiu ao ver a loira entrando no palco.

"Olha a mãe da Rafa, a Tici na TV", apontou o empresário, que apareceu sentado ao lado de Rafaella Justus, que também apareceu na Globo ao gravar um recado especial para a mãe e o padrasto fazendo um pedido surpreendente.

Além dele, a filha mais nova, Vicky Justus, do casamento atual com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus, e a nora, Fran Fischer Justus, casada com Ricardo Justus, também apareceram prestigiando a aparição de Ticiane Pinheiro na Globo.

O que Roberto Justus pagará na festa de Rafaella Justus?

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Nos últimos dias, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.