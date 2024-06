Esposa de Zé Neto, Natália Toscano faz festa surpresa para a sogra

Esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano abre álbum de fotos de como foi a festa de aniversário de sua sogra, Vera Toscano

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do sertanejo Zé Neto, organizou uma surpresa para sua sogra, Vera Toscano. A senhora completou 65 anos de idade e ganhou uma celebração encantadora para marcar a data especial.

A festa aconteceu em um buffet de São José do Rio Preto e teve o tema dos Anos 80, com direito a figurinos temáticos para a família.

"Sua generosidade, sabedoria e amor incondicional são inspirações para todos ao seu redor. Ao longo dos anos, você tem sido um pilar de força e uma fonte constante de alegria em nossas vidas. Que delícia comemorar e celebrar seu dia da melhor forma, vivendo essa experiência que foi os anos 80", disse ela.

Relembre como foi a festa de aniversário da filha de Natália e Zé Neto

O cantor sertanejo Zé Neto e a esposa, a influenciadora digital Natália Toscano, organizaram uma festa de aniversário luxuosa para celebrarem os quatro anos da filha caçula, Angelina. O evento aconteceu em 20 de maio em um buffet de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A festa teve o tema de unicórnios, com direito a muitas bexigas e doces personalizados. O evento foi decorado com um grande painel atrás da mesa de doces e até contou com um unicórnio gigante feito de bexigas, além de barracas infantis para as crianças brincarem.

“Quisemos criar o mundo encantado da Nina (apelido carinhoso que os pais chamam a Angelina), por isso escolhemos unicórnios, ela está em uma fase de amar coisas fofas e ver o brilho no olhar dela ao chegar e ver cada detalhe, é o que faz nossos corações transbordar de amor! A alegria desses momentos é o que queremos levar pra sempre, por isso amo celebrar a vida dos meus! Já são 4 aninhos da minha princesa e como o tempo passa rápido, só tenho a agradecer a Deus pela vida da minha família, meu maior sonho realizado!”, disse Natália.