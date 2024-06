Camila Moura choca com detalhes de festa luxuosa de seus 30 anos

Ex-mulher de Lucas Henrique, do 'BBB 24', Camila Moura choca ao mostrar festa luxuosa que fez para seus 30 anos em buffet; veja

Agora influenciadora, a professora de História Camila Moura comemorou seus 30 anos em grande estilo. Após uma mudança drástica em sua vida, com a participação do ex-marido, Lucas Henrique, no BBB 24, ela mostrou que está curtindo sua nova fase e usufruindo dos benefícios que a fama traz.

Prova disso foi a grande festa que ela teve para celebrar seu aniversário. Em um buffet, a influenciadora comemorou a data com decoração luxuosa e personalizada. No evento, Camila Moura recebeu amigos e até a imprensa para falar sobre seu trabalho na internet.

"E que comece a comemoração dos meus 30 anos!", postou um vídeo mostrando os detalhes de seu festão luxuoso. Nos comentários, os internautas vibraram com as conquistas da moça, que viralizou ao se sentir traída pelo esposo que estava no reality show global. "Olha o que ela fez com a dor é sensacional… volta por cima é pouco", admiraram. "Essa do limão fez a limonada... a torta de limão, e uma bela de uma caipirinha, parabéns pela volta por cima", aplaudiram.

Além de festa, mudança de visual, linha de maquiagem e outras conquistas, Camila Moura ainda conseguiu um novo apartamento em São Paulo. Para quem não se lembra, a professora de História estava desempregada e acompanhando Buda no BBB 24 até resolver terminar o casamento ao vê-lo flertando com Pitel. Seu pronunciamento na rede social a fez bombar e conquista cerca de 3 milhões de seguidores.

Camila Moura reflete sobre a chegada dos 30 anos

"Há 30 anos sendo uma bela de uma gostosa! Feliz aniversário para mimmmm. Pessoal, estou tão feliz por estar comemorando mais um ciclo, sendo a melhor fase de toda a minha vida. Me sinto uma mulher realizada e pronta para viver as melhores coisas que estão por vir. Sou grata a Deus e a todos vocês por me darem força todos os dias. Obrigada um milhão de vezes! ", refletiu ela sobre sua nova fase.

Enquanto Camila Moura compartilha vários trabalhos diariamente, Lucas Henrique recentemente desabafou sobre a falta de oportunidades após o fim do BBB 24 e até comentou sobre estar devendo alguns de seu colaboradores.