Camila Moura mostra novo apartamento em SP: "Realizando sonhos"

Ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura celebrou mais uma conquista ao se mudar para um apartamento em São Paulo; confira os detalhes

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura está de casa nova! No último sábado, 1, a agora influenciadora usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que se mudou oficialmente para São Paulo e está morando em um apartamento.

Com as chaves em mãos, ela compartilhou detalhes do imóvel em seu perfil oficial no Instagram. Ainda sem muitos móveis, o local possui dois secadores de roupa e um colchão inflável, que ela trouxe do Rio de Janeiro. "Cheguei em São Paulo como dizem meus amigos, com um grampo e um sonho. Deus às vezes te vira do avesso para te mostrar que aquele é seu melhor lado, que você é capaz, que não devemos desistir ou nos entregar. Então acreditem!", refletiu, emocionada.

"Mesmo que seu sonho seja distante, eu há 3 anos estava morando na parte de cima da casa da minha mãe, na Favela da Maré, e hoje estou realizando sonhos que até outro dia eram inalcançáveis! Quero agradecer principalmente a vocês por fazerem parte desse sonho.", finalizou na legenda da publicação.

Para quem não sabe ou não lembra, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Camila Moura celebrou 30 anos recentemente

Agora influenciadora digital, a professora de História Camila Moura completou 30 anos nesta quarta-feira, 22, e celebrou a data marcante de forma especial. Com a vida mudada nos últimos meses, a moça refletiu sobre transformação que passou ao se pronunciar na web enquanto o ex-marido, Lucas Henrique, estava no BBB 24.

Sentindo-se traída por conta dos flertes dele com Pitel, a educadora viralizou e conquistou milhões de seguidores ao desabafar e se posicionar. Fazendo várias publicidades e com o visual renovado, além de ter perdido peso, Camila Moura comemorou seu aniversário em grande estilo ao surgir com um bolinho com uma frase sua e um buquê de flores.

"Há 30 anos sendo uma bela de uma gostosa! Feliz aniversário para mimmmm. Pessoal, estou tão feliz por estar comemorando mais um ciclo, sendo a melhor fase de toda a minha vida. Me sinto uma mulher realizada e pronta para viver as melhores coisas que estão por vir. Sou grata a Deus e a todos vocês por me darem força todos os dias. Obrigada um milhão de vezes!", refletiu ela sobre sua nova fase.