Separada de Buda, Camila Moura celebra 30 anos: 'Melhor fase da minha vida'

Após mudança drástica em sua vida nos últimos meses, Camila Moura celebra seu aniversário e revela sobre transformação em poucos meses

Agora influenciadora digital, a professora de História Camila Moura completou 30 anos nesta quarta-feira, 22, e celebrou a data marcante de forma especial. Com a vida mudada nos últimos meses, a moça refletiu sobre transformação que passou ao se pronunciar na web enquanto o ex-marido, Lucas Henrique, estava no BBB 24.

Sentindo-se traída por conta dos flertes dele com Pitel, a educadora viralizou e conquistou milhões de seguidores ao desabafar e se posicionar. Fazendo várias publicidades e com o visual renovado, além de ter perdido peso, Camila Moura comemorou seu aniversário em grande estilo ao surgir com um bolinho com uma frase sua e um buquê de flores.

"Há 30 anos sendo uma bela de uma gostosa! Feliz aniversário para mimmmm. Pessoal, estou tão feliz por estar comemorando mais um ciclo, sendo a melhor fase de toda a minha vida. Me sinto uma mulher realizada e pronta para viver as melhores coisas que estão por vir. Sou grata a Deus e a todos vocês por me darem força todos os dias. Obrigada um milhão de vezes! ", refletiu ela sobre sua nova fase.

Enquanto Camila Moura compartilha vários trabalhos diariamente, Lucas Henrique recentemente desabafou sobre a falta de oportunidades após o fim do BBB 24 e até comentou sobre estar devendo alguns de seu colaboradores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Para quem não sabe ou não lembra, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Camila Moura esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24. Veja quanto ela está ganhando aqui.