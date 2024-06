Ticiane Pinheiro causa ao dançar quadradinho na Globo; veja

Após anos do episódio que deu o que falar na Record TV, Ticiane Pinheiro causa ao dançar quadradinho no 'Domingão Com o Huck' e na presença de Tralli

A presença de Ticiane Pinheiro no Domingão Com o Huck neste domingo, 09, deu o que falar. Muito animada, a apresentadora da Record TV chamou a atenção com seu carisma e mais uma vez causou ao dançar o quadradinho na televisão.

Convidada para integrar o júri do Dança dos Famosos com o marido, o jornalista César Tralli, e a mãe, Helô Pinheiro, a loira divertiu ao aceitar o convite para mostrar sua performance mais uma vez para o público. É bom lembrar que Ticiane Pinheiro causou em 2013 ao exibir seu gingado no chão no Programa da Tarde quando ainda era casada com o pai de sua filha Rafaella Justus, o empresário Roberto Justus.

"Quadradinho de 8 para Ticiane Pinheiro e Ed Gama", anunciou Luciano Huck. "A gente não chega ao Fantástico hoje, César Tralli. Não sei o que pode acontecer neste domingo", disse o apresentador ao seu colega de emissora que se divertiu com a performance da esposa.

Ainda no Domingão Com o Huck, Ticiane Pinheiro e César Tralli foram surpreendidos com um recado de Rafaella Justus, fruto do casamento que a apresentadora viveu com Roberto Justus. A jovem ainda os pegou de surpresa com um pedido inusitado.

SOCORRO! Ticiane Pinheiro fazendo quadradinho no palco do Domingão. pic.twitter.com/7Q4J96AfZs — Central Reality (@centralreality) June 9, 2024

Ticiane Pinheiro na Record / Ticiane Pinheiro na Globo pic.twitter.com/FKAPZs3vGU — Gabriel Perline (@GabPerline) June 9, 2024

Ticiane Pinheiro mostra sua cama com César Tralli e detalhe chama a atenção

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao revelar como é o cantinho onde descansa com o marido, o jornalista César Tralli. Recentemente, a loira mostrou que a filha deles, Manuella, de 4 anos, resolveu dormir no quarto deles e impressionou ao revelar a intimidade.

O quarto deles, pelo registro postado pela famosa, pareceu ser bem aconchegante e com paredes de tom escuro, além de abajures ao lado da grande cama, que foi coberta com edredom e travesseiros de bons materiais. Uma cortina de cor clara foi colocada nas janelas. Veja as fotos do cômodo.