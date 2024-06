Cesar Tralli se declara para a enteada, Rafaella Justus: "Obrigado por existir"

O jornalista Cesar Tralli postou uma foto carinhosa ao lado da enteada, Rafaella Justus, e se declarou para a filha de Ticiane Pinheiro

Na tarde deste sábado, 15, Cesar Tralli encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado da enteada, Rafaella Justus. A menina, que tem 14 anos, é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, postou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto de Rafaella, com quem convive desde quando ela tinha quatro anos, e demostrou todo o amor que sente por ela.

"Pensa Num Paidrasto Feliz! Sou EU! Muito obrigado por existir, Bis. Te amo", declarou o jornalista na legenda da publicação. "Te amo", respondeu Rafaella nos comentários.

Vale lembrar que recentemente, Tralli e Ticiane participaram do Domingão com Huck e durante o programa, foram surpreendidos com um pedido especial de Rafaella. "Quando eles começaram a namorar eu só tinha quatro aninhos. E não demorou muito, eu já estava subindo no altar! Eu sei que eu sou suspeita de falar, mas eles são ou não são um casal muito fofo? Agora, fofura mesmo foi o que o amor dos dois gerou. A Manu, minha irmãzinha!", começou.

"O Tralli costuma dizer que eu que despertei nele a vontade de ter filhos. Afinal, como ele mesmo disse, o nosso amor foi à primeira vista. Já que eu toquei no assunto, já não está na hora desse amor todo gerar mais frutos, não? Um irmãozinho, uma irmãzinha, quem sabe até os dois! Eu e a Manu estamos querendo muito", pediu ela.

Confira:

