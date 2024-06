Grávida, Iza ganha elogios ao exibir o barrigão: "Que perfeição"

Grávida pela primeira vez, a cantora Iza arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos exibindo o barrigão

A cantora Iza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida. Ela está à espera da primeira filha, que se chamará Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista surge usando um cropped, uma saia longa, uma sandália e algumas joias. O look, que deixa o barrigão à mostra, foi usado para a gravação do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, que foi ao ar hoje. "Vem que hoje tem participação da Nala no @caldeiraocommion", escreveu a mamãe na legenda.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos e encheram a publicação de elogios. "Que perfeição", disse um seguidor. "Simplesmente Iza e Nala exalando beleza e carisma!!!", escreveu outra. "Uma deusa esperando uma deusinha", falou uma fã. "Tá ainda mais linda", comentou mais uma.

Recentemente, Iza usou as redes sociais para falar sobre os efeitos da gravidez, entre eles, a perda de memória. "Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano? Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça. De onde eu tirei sexta?", disse ela, claramente confusa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza se declara ao namorado

Na última quarta-feira, 12, no Dia dos Namorados, Iza deixou os seguidores encantados ao se declarar ao namorado, Yuri Lima. Por meio das redes sociais, a cantora reuniu uma série de vídeos de momentos especiais do casal e dedicou um texto carinhoso ao jogador e pai de sua filha, Nala.

"A gente é diferente, né? Não um do outro. Porque parece que a gente se conhece há décadas, desde sempre. Você me completa e, ao mesmo tempo, somos muito parecidos. O que quero dizer é que a nossa história é diferente. De um jeito que eu nunca imaginei. E é por isso que é perfeita. Porque não fui eu que desenhei. Foi Ele que quis assim. Ele que quis me dar esse presente. E que presente! [...]", escreveu ela em um trecho. Confira a declaração completa!