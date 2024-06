À espera da primeira filha, Iza se declara ao namorado, Yuri Lima: "Me completa"

Em comemoração ao Dia dos Namorados, Iza publicou um texto apaixonado para o namorado, Yuri Lima; Casal está à espera da primeira filha, Nala

Em clima de Dia dos Namorados, Iza deixou os seguidores encantados ao se declarar ao namorado, Yuri Lima, na data especial. Por meio das redes sociais, a cantora reuniu uma série de vídeos de momentos especiais do casal e dedicou um texto carinhoso ao jogador e pai de sua filha, Nala, nesta quarta-feira, 12.

“A gente é diferente, né? Não um do outro. Porque parece que a gente se conhece há décadas, desde sempre. Você me completa e, ao mesmo tempo, somos muito parecidos. O que quero dizer é que a nossa história é diferente. De um jeito que eu nunca imaginei. E é por isso que é perfeita”, iniciou Iza.

E continuou. “Porque não fui eu que desenhei. Foi Ele que quis assim. Ele que quis me dar esse presente. E que presente! A gente já viveu tanto coisa… Amo tanto nós dois… Você mudou minha vida, meu amor. Para melhor! Sou feliz de um jeito que eu nem sabia que dava para ser. Tenho o melhor namorado que eu poderia querer.”

No final da declaração, a famosa falou da filha que esperam juntos, Nala. “E minha filha tem o melhor pai do mundo. O cara mais foda que conheço. O cara que todo mundo se apaixona quando conhece. O cara que tem o coração mais especial. O cara que é um filho perfeito, que ama e venera sua família. E o cara que me deu um papo tão certeiro por mensagem que acabei grávida. Te amo, gostoso! Me namora para sempre? Feliz Dia dos Namorados para o meu namorado lindo.”

Iza revela o quanto sua barriga já cresceu

A cantora Iza explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Esperando o nascimento da primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima, ela gravou um novo vídeo para as redes sociais em maio deste ano.

Nas imagens, ela apareceu na área externa de sua mansão e ostentou suas novas curvas ao celebrar o crescimento da barriguinha. A estrela contou que já está com quatro meses e meio de gestação.

“Titios e titias, completamos 17 semanas”, disse ela na legenda. Nos comentários, o namorado dela se derreteu pela imagem. “E o papai segue bobo”, escreveu.

Vale lembrar que Iza vai ter uma menina, que vai receber o nome de Nala.