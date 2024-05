Qual o significado do nome da filha de Iza e Yuri Lima? Saiba mais

Tem relação com ‘O Rei Leão’? Entenda o significado por trás do nome ‘diferentão’ que Iza a Yuri Lima escolheram para a primeira filha

Na última segunda-feira, 13, a cantora Iza surpreendeu ao compartilhar o sexo e o nome de seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima. Em suas redes sociais, ela revelou que está à espera de uma menina, que será chamada de Nala e a escolha diferente chamou a atenção. Que tal descobrir um pouco mais sobre o significado?

Nala pode parecer bastante familiar, já que também é o nome de uma personagem muito famosa da Disney. Em "O Rei Leão", Simba conta com a ajuda de Nala para recuperar o reinado de seu pai, Mufasa. Inclusive, a maior parte dos nomes do desenho tem origem no idioma suaíli, que é falado por uma etnia na costa leste africana.

Segundo a Revista Crescer, Nala significa 'presente' ou 'dádiva' de acordo com a cultura africana, mas também pode ter origem indiana e representar a palavra 'amorosa' ou 'a que ama'. Além disso, o nome também é frequentemente associado à natureza e principalmente às leoas, devido à sua conexão com o filme infantil, que é um clássico.

Para completar, o nome tem um significado muito especial para Iza, já que ela foi responsável por dublar a personagem na versão nacional do live-action oficial, lançado em 2019. Além de emprestar sua voz a Nala, a cantora também brilhou na canção "Nesta Noite o Amor Chegou", ao lado de Ícaro Silva, que dubla Simba.

Por fim, Nala é um nome único e muito especial! De acordo com a ferramenta Nomes no Brasil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) existiam 56 pessoas com o mesmo nome no país até o ano de 2010. Agora, a chegada da primeira herdeira de Iza e de Yuri Lima deve trazer mais popularidade para o nome.

Vale lembrar que Iza compartilhou o vídeo do momento da descoberta em suas redes sociais. No registro, ela e o namorado aparecem na sala de casa vestidos de branco de forma casual. Os dois posam em frente a balões que formam um ponto de interrogação com uma grande bexiga no meio. Antes de estourarem, eles fazem dancinhas e se emocionam.

Depois da contagem regressiva, Iza e Yuri estouraram o balão principal, que liberou uma chuva de confete rosa. Logo, os papais se abraçaram e pularam emocionados: “Meu Deus! É uma menina! Ah papai, agora eu quero ver”, a cantora brinca. “Vou ter duas meninas aqui”, disse o jogador de futebol contente com a descoberta; assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza relata mudanças no início da primeira gravidez:

A cantora Iza está radiante desde que anunciou a gravidez de seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima. Mamãe de primeira viagem, a artista tem dividido com os fãs detalhes de sua rotina no início da gestação. Na noite de quinta-feira, 25, após um dia longo de trabalho, a dona do hit 'Talismã' contou ao público as primeiras mudanças em seu corpo.