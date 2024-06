Poliana Rocha se derrete em cliques com as netas: "Momentos especiais"

A influenciadora digital Poliana Rocha encantou os fãs ao postar algumas fotos ao lado das netas, Maria Alice e Maria Flor

Poliana Rocha explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste sábado, 15, ao compartilhar alguns cliques com as netas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. As duas são filhas da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe.

A vovó coruja, casada com o cantor sertanejo Leonardo, fez questão de participar da festa junina que aconteceu na escola de Maria Alice e se derreteu ao posar com as meninas, que estavam usando trajes típicos. "A vida tem muito mais sentido com vocês!!! Todos os momentos são especiais", escreveu a famosa na legenda.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Gente, como pode ser tão lindas. A Maria Alice é mesmo uma pérola de Deus. É muito linda", disse uma seguidora. "Vovó carinhosa e linda", escreveu outra. "É muita lindeza pra uma família só", falou uma terceira.

Mais cedo, Virginia mostrou que a família estava combinando os looks na primeira festa junina na escola de Maria Alice. "Bom dia, hoje tem quadrilha da Maria Alice. Sabadou", celebrou a influencer.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

