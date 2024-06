No Brasil, Sabrina Petraglia celebra reencontro com os filhos

Em estadia no Brasil para gravar a novela 'Família é Tudo', Sabrina Petraglia celebra reencontro com os filhos após semanas separados; veja!

A atriz Sabrina Petraglia está reunida novamente com sua família durante sua temporada no Brasil! A famosa está no país para a gravação da novela Família é Tudo e passou algumas semanas longe de seus filhos, Gael, de 5 anos, Maya, de 3 e Léo, de 2, além de seu marido, Ramón Velázquez. No entanto, a família voltou a se encontrar nesta quinta-feira, 20, quando os pequenos vieram de Dubai, onde eles moram desde o início do ano, para rever a mamãe.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sabrina publicou algumas fotos no aeroporto, onde encontrou seus herdeiros com uma recepção acalorada. Com direito a um grande abraço de todos os seus herdeiros, a famosa até mesmo ganhou um buquê de presente dos pequenos.

Na legenda da publicação, ela celebrou o reencontro da família e desabafou sobre as saudades. "E… eles chegaram! Contei os dias, as horas pra ter esses abraços. Depois que me tornei mãe, esses foram os primeiros 15 dias longe deles para voltar ao trabalho, para viver a Maya, que vocês não podem perder na novela das 19h 'Família é Tudo'! A distância doeu, mas continuar me realizando profissionalmente, também é muito importante", iniciou Sabrina.

E continuou: "Esse é o registro do nosso reencontro: eles depois de 14 horas de voo Dubai/Brasil e eu após 2 horas e meia no trânsito, desesperada, achando que não chegaria para o momento da saída deles. No fim, deu tudo certo e agora estamos juntos novamente! Quanta alegria. Minha vida é muito mais animada e colorida com eles. Eu amo você e a nossa família @ramonstortini".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia fez despedida emocionante para os filhos

No último dia 6, Sabrina Petraglia mostrou a despedida que teve de seus filhos antes de sair de Dubai para o Brasil, onde iria iniciar suas gravações para a novela 'Família É Tudo', da Globo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu conversando com Gael, Maya e Léo sobre o período que eles iriam ficar sem se ver pessoalmente.

Na gravação, Sabrina explica que vai ficar 15 dias sem as crianças e depois eles viajam para o Brasil. "Esse foi o registro da nossa despedida, cada um reagindo do seu jeitinho. Tratei de deixar tudo organizado por aqui e já estou contando os dias para o nosso reencontro no Brasil", disse ela na legenda do vídeo.

A atriz ressaltou que está com o coração apertado por deixar os filhos, mas ressaltou que está feliz por voltar a trabalhar. "Hoje, o coração aperta, mas também transborda de alegria pela volta ao trabalho e por essa nova fase cheia de ensinamentos", finalizou.