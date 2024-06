Poliana Rocha revela momentos marcantes que viveu com Leonardo

No Dia dos Namorados, Poliana Rocha revela registros com Leonardo e celebra o amor deles; esposa do sertanejo relembrou fotos do passado

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, comemorou o Dia dos Namorados nesta quarta-feira, 12, declarando-se para o sertanejo, com quem tem o filho, o cantor Zé Felipe. Com um vídeo cheio de lembranças, ela celebrou o amor deles.

Casada desde 1995 com o artista, a empresária relembrou cliques do início do namoro e os mais atuais. Bem apaixonado, o casal surgiu em clima de romance e trocando carinhos nos registros. Poliana Rocha então aproveitou para sobre o relacionamento deles.

"Feliz Dia dos Namorados, meu marido lindo, Leonardo! Que o amor que nos une se fortaleça a cada dia, que nossos sonhos se realizem juntos e que a felicidade seja nossa eterna companheira! Te amo", declarou-se ela.

Ainda nos últimos dias, a loira surpreendeu com o look que escolheu para acompanhar Leonardo no Festival Salve o Sul, evento promovido para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e que aconteceu em São Paulo.

Recentemente, Poliana Rocha postou fotos tiradas nas salas da mansão onde vive em Goiânia com o sertanejo. Na propriedade, ela ainda montou uma galeria com os prêmios, discos e outras lembranças do amado.

Poliana Rocha elege look caríssimo para festa da neta

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, caprichou na produção para marcar presença no aniversário de três anos da neta Maria Alice na quinta-feira, 30, em Goiânia. Ao lado do sertanejo, ela posou deslumbrante em uma foto postada em sua rede social e chamou a atenção com a escolha das peças para o grande evento com tema de Super Maria Alice.

Cheia de estilo e elegância, a empresária surgiu poderosa ao apostar em um vestido da Balmain preto e branco nada básico, de modelo com fenda e recortes na barriga, além de uma flor na única alça. A peça ousada pode custar em torno de R$ 20 mil. Veja detalhes do look aqui.