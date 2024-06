Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surge com vestido justíssimo

Esposa de Leonardo, a empresária Poliana Rocha surge com vestido estiloso e destaca suas curvas para prestigiar show do marido

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha caprichou na escolha do seu vestido para prestigiar um show do seu marido em São Paulo. Na noite desta sexta-feira, 7, o artista sobe ao palco com o grupo Amigos, composto por ele, Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, no Festival Salve o Sul, que vai arrecadar verba para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, a musa ostentou o seu look poderoso para a noite especial. Ela surgiu com um vestido preto nada básico ao escolher um modelito justo ao corpo e repleto de brilhos. Além disso, o look contou com uma fenda na parte de trás.

Nos comentários do post dela, os fãs fizeram vários elogios. “Sempre linda”, disse um internauta. “Zero defeitos”, afirmou outro. “É muito glamour”, declarou mais um. “Maravilhosa demais”, escreveu outro.

Outro look poderoso de Poliana Rocha

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, caprichou na produção para marcar presença no aniversário de três anos da neta Maria Alice nesta quinta-feira, 30, em Goiânia. Ao lado do sertanejo, ela posou deslumbrante em uma foto postada em sua rede social e chamou a atenção com a escolha das peças para o grande evento com tema de Super Maria Alice.

Cheia de estilo e elegância, a empresária surgiu poderosa ao apostar em um vestido da Balmain preto e branco nada básico, de modelo com fenda e recortes na barriga, além de uma flor na única alça. A peça ousada pode custar em torno de R$ 20 mil.

Já nas mãos, Poliana Rocha segurou uma bolsinha da grife Dolce Gabbana prata e que custa em torno de R$ 12.500. Além do acessório caro, a esposa do sertaneja apareceu com joias. "Todos prontos para celebrar a vida da pequena Maria Alice… Com muito AMOR", escreveu a influenciadora ao postar o clique.