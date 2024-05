Poliana Rocha elege look caríssimo para festa da neta; saiba quanto custou

Para os três anos de Maria Alice, Poliana Rocha elege look poderoso e impressiona com escolhas de grife; veja os detalhes da produção

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, caprichou na produção para marcar presença no aniversário de três anos da neta Maria Alice nesta quinta-feira, 30, em Goiânia. Ao lado do sertanejo, ela posou deslumbrante em uma foto postada em sua rede social e chamou a atenção com a escolha das peças para o grande evento com tema de Super Maria Alice.

Cheia de estilo e elegância, a empresária surgiu poderosa ao apostar em um vestido da Balmain preto e branco nada básico, de modelo com fenda e recortes na barriga, além de uma flor na única alça. A peça ousada pode custar em torno de R$ 20 mil.

Já nas mãos, Poliana Rocha segurou uma bolsinha da grife Dolce Gabbana prata e que custa em torno de R$ 12.500. Além do acessório caro, a esposa do sertaneja apareceu com joias. "Todos prontos para celebrar a vida da pequena Maria Alice… Com muito AMOR", escreveu a influenciadora ao postar o clique.

Assim como ela, a mãe de Virginia Fonseca também foi ao evento com um vestido de grife. Um dia antes da festa, a apresentadora do SBT surpreendeu Margareth Serrão ao comprar um vestido de grife para a mãe. Saiba mais detalhes aqui.

Virginia desaprova música dos parabéns da festa da filha

A grande festa da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe aconteceu nesta quinta-feira, 30, em Goiânia e todos os detalhes do evento com tema de Super Maria Alice deram o que falar. Inclusive, a hora dos parabéns, postada pela influenciadora, chamou a atenção com um detalhe: a música clássica.

Com toda a família ao redor do bolo, a apresentadora do SBT se mostrou intrigada com o estilo da canção e, desconfortável com tanta formalidade, pediu para tirar. Ao colocarem uma versão mais moderna, Zé Felipe e Leonardo assumiram o microfone e a família se jogou para cantar os parabéns para Maria Alice com muita animação. Veja o que aconteceu aqui.