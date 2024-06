Virginia Fonseca impressiona ao mostrar habilidade da filha: 'Futura atleta'

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou um novo vídeo da filha mais nova, Maria Flor, se divertindo em um parquinho; veja!

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com os seguidores um momento fofíssimo da filha mais nova, Maria Flor, de um aninho. Em seu Instagram oficial, na manhã desta quinta-feira, 20, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou um vídeo da herdeira se divertindo no parquinho do condomínio onde a família mora.

No registro em questão, esbanjando alegria, a pequena aparece brincando com as argolas do local. O que chamou atenção mesmo foi a grande habilidade de Maria Flor, que segurou as argolas e se sustentou, sozinha, durante a diversão.

Após o vídeo viralizar, diversos internautas elogiaram a desenvoltura da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Impressionados com a força e determinação da pequena, eles ressaltaram que a neta de Leonardo terá facilidade em seguir carreira artística na ginástica caso queira.

"Ela é muito inteligente, cara! Fico realmente assustada, mas de um jeito muito bom. Ela falou muito rápido, interage muito bem, é super desenvolta", comentou um seguidor. "Futura atleta", disse outro. "As mãozinhas balançando as argolas", encantou-se um terceiro.

Vale lembrar que além de Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, que ainda está sendo gerado. O caçula da família tem previsão para chegar ao mundo no segundo semestre deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Virginia Fonseca se irrita com nova restrição médica

A influenciadora digital Virginia Fonseca teve uma nova restrição imposta pela sua médica depois de realizar alguns exames de sangue e ultrassom. Após nos últimos dias tomar remédios e ficar de repouso, a esposa do cantor Zé Felipe agora não pode beber mais um líquido em suas refeições.

Nesta terça-feira, 18, a famosa iniciou o dia contando que não pode mais tomar café e exibiu sua xícara com chá de hortelã e de camomila. Virginia Fonseca já havia comentado em seus stories que está com o nível de cortisol alto no sangue e que também descobriu o motivo de estar com muitas cólicas na gestação de José Leonardo.

"Médica cortou meu café... Agora tô tendo que me contentar com chá de hortelã... camomila", falou em seu stories e logo depois surgiu irritada com a falta da cafeína em sua rotina. "Só de acordar e saber que eu não poderia tomar meu café, que eu amo, eu já fiquei irritada", lamentou ela.