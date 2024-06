Ela cresceu! Li Martins encanta ao comemorar aniversário da filha: "Princesa"

A cantora Li Martins encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sete anos da filha, Antonella

A cantora Li Martins usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Antonella. A menina, fruto de seu relacionamento com João Paulo Mantovani, completou sete anos de vida neste sábado, 15.

Para comemorar a data especial, a ex-integrante do grupo Rouge publicou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da aniversariante e prestou uma bela homenagem para ela. "Há sete anos, a criança mais encantadora do nosso mundo nasceu!", começou.

"Filha, aproveite muito cada dia da sua existência tão linda e especial! O seu sorriso fácil, sua alegria de viver transformou nossa forma de enxergar o mundo, as pessoas e tudo que está ao redor. Foi você, o seu jeitinho meigo e amoroso com todos, que nos contagiou para hoje sermos pessoas mais forte e felizes", afirmou a artista.

Li seguiu o texto se declarando. "Você nos ensina todos os dias a sermos alguém melhor! Mostra o quanto é fácil e simples ser feliz e encontrar beleza nas pequenas coisas! Depois da sua chegada, nossa vida se transformou e somos muito gratos e orgulhosos de termos você como nossa filha! Você é o melhor que a vida nos deu e o mais belo presente que algum dia imaginamos ter."

"Filhinha, nossa princesa linda, você é tudo em nossas vidas. E só desejamos que a vida, o amor, a paz e toda alegria do mundo marquem presença todos os dias da sua vida! Parabéns, Antonella, por mais um ano de vida, por espalhar a sua alegria mágica da felicidade por onde você passa! Papai e Mamãe te amam mais que tudo! Mais que o infinito e além!", finalizou.

Aniversário de 40 anos

No dia 29 de março, Li Martins completou 40 anos e nas redes sociais, ela postou algumas fotos mostrando como celebrou a data especial e também falou sobre o novo ciclo. "Pois é gente, entrei nos 'ENTA'", começou.

"O dia do meu aniversário foi maravilhoso do começo ao fim e quero agradecer todo carinho que recebi por aqui e pessoalmente também! Sou uma mulher, agora de 40 anos rs, muito feliz e realizada! Quero agradecer principalmente ao meu marido @jpmantovani e minha filha @antonellammsoficial que são tudo pra mim, minha família tão amada!", escreveu.