Adriane Galisteu conhece Disney do Japão e abre álbum de fotos

Adriane Galisteu se divertiu muito ao conhecer o parque da Disney localizado no Japão e fez questão de mostrar as fotos nas redes sociais

Atualmente, Adriane Galisteu está curtindo uma viagem no Japão com a família. A apresentadora está acompanhada pelo marido Alexandre Iódice e pelo filho Vittorio, de 13 anos.

Passeando por Tóquio, a família não perdeu a chance de conhecer o parque da Disney localizado no Japão. Em sua conta no Instagram, Adriane compartilhou diversas fotos do momento especial.

A loira fez questão de posar fazendo caras e bocas na frente do famoso castelo e também tirou uma selfie com o Pateta, famoso personagem da empresa. "A louca da Disney solta em Tokyo", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 19 mil curtidas e milhares de comentários. "A Galisteu cresceu, mas a criança interior ainda vibra muito de felicidade nesse lugar", escreveu um internauta. "A viagem está incrível, aproveitem bastante", escreveu outro. Além de Tóquio, a Disney também possui parques temáticos em Orlando, California, Paris, Hong Kong e Shangai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Saiba mais sobre Vittorio Iódice

Como Adriane Galisteu tem compartilhado diversos registros da viagem em que aparece ao lado do filho, muitos internautas ficaram curiosos para saber mais sobre o herdeiro da apresentadora. Vittorio é o único filho da famosa e tem apenas 13 anos. O jovem nasceu no dia 4 de agosto de 2010.

O garoto é apaixonado por esportes. No ano passado, durante comemoração de seu aniversário, Vittorio reuniu amigos em uma quadra e mostrou o talento em campo, fazendo até gol com direito a coraçãozinho dedicado à mãe. Um grupo de samba animou a festa, que também teve convidados famosos.

Além do futebol, o filho de Adriane Galisteu já mostrou que é apaixonado por outro esporte: o surf. Nas redes sociais, ele compartilha alguns registros de sua prática. Vittorio é bastante apegado com sua mãe e os dois possuem uma ótima relação.