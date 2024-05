Fernanda Montenegro irá doar renda de espetáculo ao RS: "Modesta colaboração"

Em solidariedade com o Rio Grande do Sul, Fernanda Montenegro irá doar renda de seu espetáculo às vítimas das enchentes; saiba mais!

A atriz Fernanda Montenegro irá ajudar o Rio Grande do Sul, que está sofrente com fortes chuvas e enchentes, de uma maneira especial. Nesta quarta-feira, 8, a artista revelou que irá doar a renda de seu espetáculo para ajudar as pessoas atingidas pelo desastre ambiental.

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Fernanda Torres contou mais sobre a iniciativa e convidou seus fãs a participarem. "Minhas amigas, meus amigos, no dia 15 de maio, às 20h no Teatro Casa Grande, eu estarei apresentando a leitura de 'A Cerimônia do adeus', de Simone de Beauvoir. A renda desse espetáculo seguirá para o Rio Grande do Sul. É uma modesta colaboração, mas mesmo quando modesta, necessária. Espero que você colabore para essa noite estando presente na nossa plateia", convidou Montenegro.

Na legenda da publicação, a atriz lendária falou mais sobre a iniciativa, explicando como os fundos serão usados para ajudar as vítimas das enchentes. "O Rio Grande do Sul está passando por uma das piores tragédias que o país já viu, com dezenas de mortos e milhares de famílias desabrigadas e desalojadas. A @acaodacidadania está atuando na região levando alimentos, kits de higiene e limpeza, colchonetes e diversos recursos para quem perdeu tudo. Juntos, podemos ajudar ainda mais pessoas e o seu apoio é fundamental", escreveu Fernanda.

Max Verstappen e filha de Nelson Piquet doam camisa autografada para ajudar o RS

Outros famosos que tomaram iniciativa e se solidarizam com a situação do Rio Grande do Sul foi o piloto neerlandês Max Verstappen e sua namorada, Kelly Piquet, filha do automobilista brasileiro Nelson Piquet. O casal fez uma doação de uma camisa autografada pelo tricampeão mundial de Fórmula 1 para um bazar beneficente, cujos fundos serão destinados às vítimas das enchentes no sul do Brasil.

A peça de roupa se trata de uma camiseta da equipe Red Bull Racing, que tem Verstappen como piloto principal, e foi entregue à 'Bazaar For Good', instituição fundada por uma brasileira, amiga de Kelly Piquet. A iniciativa pretende arrecadar US$ 500 mil em leilões de peças raras e exclusivas, sendo que parte desse lucro será destinado à população do Rio Grande do Sul.

Martha Graeef, fundadora do bazar, mostrou os detalhes da camiseta, que conta com a bandeira dos Estados Unidos na lateral e assinatura de Max Verstappen em seu peito, nas redes sociais. O modelo é uma edição especial para o Grande Prêmio de Miami de 2024, que aconteceu no último domingo, 5.