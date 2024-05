Max Verstappen e filha de Nelson Piquet doam camisa autografada para ajudar o RS

Max Verstappen e Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet, doam camisa autografada para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul; saiba mais!

O piloto neerlandês Max Verstappen e sua namorada, Kelly Piquet, filha do automobilista brasileiro Nelson Piquet, se solidarizaram com a situação do Rio Grande do Sul. O casal fez uma doação de uma camisa autografada pelo tricampeão mundial de Fórmula 1 para um bazar beneficente, cujos fundos serão destinados às vítimas das enchentes no sul do Brasil.

A peça de roupa se trata de uma camiseta da equipe Red Bull Racing, que tem Verstappen como piloto principal, e foi entregue à 'Bazaar For Good', instituição fundada por uma brasileira, amiga de Kelly Piquet. A iniciativa pretende arrecadar US$ 500 mil em leilões de peças raras e exclusivas, sendo que parte desse lucro será destinado à população do Rio Grande do Sul.

Martha Graeef, fundadora do bazar, mostrou os detalhes da camiseta, que conta com a bandeira dos Estados Unidos na lateral e assinatura de Max Verstappen em seu peito, nas redes sociais. O modelo é uma edição especial para o Grande Prêmio de Miami de 2024, que aconteceu no último domingo, 5.

Confira:

Max Verstappen, junto de sua namorada, Kelly Piquet, doaram uma camisa autografada pelos dois para um bazar.



O dinheiro arrecadado nas vendas será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Gisele Bündchen se emociona ao falar sobre chuvas no Rio Grande do Sul

Outra famosa que se solidarizou com a situação do Rio Grande do Sul foi a supermodelo Gisele Bündchen, que é natural do estado do sul do Brasil. Ela se emocionou ao falar sobre as fortes chuvas em suas redes sociais e aproveitou para explicar ao público internacional sobre o que está acontecendo.

"O meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas", começou, em inglês.

"As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e há muitos ainda a serem resgatados. Ninguém estava pronto para tal devastação", lamentou.

Com imagens do estado desolado pelas chuvas, a modelo explicou a gravidade da situação. "Cidades estão isoladas, estradas e pontes destruídas. As pessoas estão sem eletricidade, sem água limpa pra beber e muitos foram separados de seus entes queridos".

"E o mais triste é que muitas vidas foram perdidas. É doloroso, de partir o coração. Então, por favor, junte-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações e ajude da maneira que você puder. Muito obrigada", pediu Gisele.