Virginia revela total de doações de leite arrecadadas na festa da filha: ‘Entregue’

Após 'intimar' os convidados a fazerem doações, Virginia compartilha o total de leite arrecadado na festa de sua filha, Maria Alice

Nesta sexta-feira, 31, Virginia Fonseca revelou o total de doações de leite arrecadadas durante a festa de aniversário de três anos de sua filha, Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Após incentivar os convidados a participarem da ação, ela anunciou o resultado e revelou que os donativos já foram entregues para uma instituição.

Através dos stories do Instagram, Virginia compartilhou um vídeo em que uma representante de uma associação agradece as doações latas de leite em pó: “Nós do projeto levando amor agradecemos a Virgínia pela doação de leite que vai nos ajudar muito, muito obrigada!”, disse ao lado das arrecadações, que variam entre os tamanhos e marcas.

Na legenda, Virginia aproveitou para revelar o total arrecadado: “Conseguimos 220 kg de leite em pó. Já foi entregue”, comemorou a influenciadora, que ‘intimou’ os convidados a participarem da ação nos últimos dias. Em suas redes sociais, a apresentadora ressaltou a importância dos convidados levarem a doação no lugar de levar presentes para a filha.

"Amigos que vão na festa da Maria Alice, favor não esquecerem de confirmar presença, se não, não vão entrar. Outra coisa: não esquecer de levar o leite em pó, viu? Mais que um, porque eu sei que vocês têm condições de mais que um", pediu a empresária milionária, que aproveitou a festa da filha como uma oportunidade de ajudar mais pessoas.

"Meu maior presente é ter a presença de vocês nesse dia, se ainda assim quiser me presentear, gostaria de ganhar leite em pó pra doação... Se tem chance de levar mais que um, leva mais que um, tem condição de levar 5 caixas? Leva 5 caixas", a famosa convocou os convidados a ajudarem quando enviou os convites do evento.

Vale lembrar que a celebração, que aconteceu em Goiânia, teve como tema 'Super Maria Alice'. Para o evento, a aniversariante apareceu fantasiada de Batman, enquanto a irmã, Maria Flor, de 1 aninho, usou uma roupa da Mulher-Maravilha. Já a influenciadora digital, que está à espera de José Leonardo, surgiu usando um vestido listrado combinando com o marido:

