Virginia desaprova música dos parabéns da festa da filha: 'Pedi pra tirar'

Na festa de 3 anos de Maria Alice, Virginia desaprova música clássica na hora dos parabéns e interrompe pedindo troca imediata

A grande festa da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe aconteceu nesta quinta-feira, 30, em Goiânia e todos os detalhes do evento com tema de Super Maria Alice deram o que falar. Inclusive, a hora dos parabéns, postada pela influenciadora, chamou a atenção com um detalhe: a música clássica.

Com toda a família ao redor do bolo, a apresentadora do SBT se mostrou intrigada com o estilo da canção e, desconfortável com tanta formalidade, pediu para tirar. Ao colocarem uma versão mais moderna, Zé Felipe e Leonardo assumiram o microfone e a família se jogou para cantar os parabéns para Maria Alice com muita animação.

"Colocaram um clássico no funco do parabéns do nada, veio", reclamou ela. "Gostei não, pedi pra tirar", deu risada com a situação no aniversário da herdeira. Após a mudança, a famosa ficou mais confortável e se empolgou com os familiares mais à vontade.

"Parabéns foi cantado pelo Zé e Leo... melhorou né?", disse sobre a mudança para algo que já estão acostumados. "Viva! Maria Alice coladinha na vovó Poli", falou sobre a aniversariante ficar no momento com Poliana Rocha.

Vale lembrar que a festa teve o tema de Super Maria Alice e a aniversariante foi vestida de Batman enquando a irmã, Maria Flor, de um ano, foi de Mulher-Maravilha. Nos últimos dias, Virginia mostrou a compra dos presentes que fez para a primogênita e ainda impressionou ao exibir o vestido caríssimo que comprou para a mãe usar no evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Nas últimas semanas, a famosa realizou diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de bastante dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, ela enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Leia também:Filhas de Virginia causam ao escolherem chinelos em loja

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja o momento aqui.