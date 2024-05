Namorada de Endrick faz quatro tatuagens de uma vez e exibe resultado: ‘Amor’

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda, faz várias tatuagens sobre 'amor' e exibe os novos desenhos pelo corpo em meio a polêmicas

Na última quinta-feira, 30, Gabriely Miranda, namorada de Endrick, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando suas novas tatuagens. Corajosa, a modelo decidiu fazer quatro desenhos espalhados pelo corpo, quase todos com o tema do amor. Inclusive, as novas tatuagens apareceram em meio a uma polêmica envolvendo seu namoro.

Através dos stories no Instagram, Gabriely mostrou que aproveitou sua estadia em um hotel para receber um tatuador. Enquanto o craque participava do seu último jogo pelo Palmeiras, ela decidiu fazer alguns novos desenhos e eternizar algumas palavras na pele. Primeiro, a modelo tatuou uma borboleta em seu braço, ao lado de alguns outros desenhos.

Em seguida, Gabriely também tatuou a palavra "amor" em inglês, em vermelho, no braço. A influenciadora digital não parou por aí, aproveitando para escrever a frase "no matter where", que significa "não importa onde", na parte de trás da canela. Por fim, ela tatuou "love more", que significa "ame mais", no pescoço.

Vale lembrar que Gabriely enfrenta uma polêmica em seu namoro com Endrick. A modelo revelou que não sabe se vai se mudar com o jogador para o exterior, além de ter protagonizado um momento tenso com a sogra, que a cortou quando o atleta mencionou planos de casamento e filhos durante uma entrevista com Bial, na Globo.

Mais recentemente, Gabriely publicou uma declaração apaixonada para Endrick. O que chamou a atenção foi uma suposta indireta às pessoas que criticam o relacionamento do casal, que tem sido alvo de críticas e está envolvido em uma possível polêmica familiar. Além disso, ela deu a entender que pode se mudar para a Europa.

"Eu, você e Deus. O mundo contra nós. Eu quero sonhar o que você sonha e ir para onde você está indo. Eu tenho apenas uma vida e só quero vivê-la com você. Quero dormir onde você dorme, me conectar com a sua alma. A única coisa que eu quero na vida: apenas quero vivê-la com você", escreveu a influenciadora digital em seu Instagram.

Gabriely rebate comentários após dividir momento íntimo com Endrick:

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda usou as redes sociais para compartilhar um novo vídeo ao lado do jogador de futebol. Prestes a deixar o país e se mudar para Europa, o atleta aproveitou alguns dias em um chalé isolado com a amada, e ela decidiu registrar e compartilhar com seus seguidores um momento íntimo dos dois.

Em seu perfil no TikTok, Gabriely compartilhou um vídeo em que aparece se divertindo ao lado de Endrick. No momento fofo, os dois tentam dançar forró juntos. Ela até aproveitou a legenda para brincar com os rumores de uma crise no relacionamento. No entanto, a influenciadora recebeu críticas e não deixou barato, respondendo os comentários; confira!