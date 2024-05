Gabrielly Miranda rebate comentários após dividir momento íntimo com Endrick

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda, rebate críticas após publicar vídeo de momento íntimo e se declarar ao jogador de futebol

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda usou as redes sociais para compartilhar um novo vídeo ao lado do jogador de futebol. Prestes a deixar o país e se mudar para Europa, o atleta aproveitou alguns dias em um chalé isolado com a amada, e ela decidiu registrar e compartilhar um momento íntimo dos dois. No entanto, a influenciadora recebeu críticas e não deixou barato.

Através de seu perfil no TikTok, Gabriely compartilhou um vídeo em que aparece se divertindo ao lado de Endrick. No momento fofo, os dois tentam dançar forró juntos. Ela até aproveitou a legenda para brincar com os rumores de uma crise no relacionamento: "POV [ponto de vista]: 'Eles devem estar super infelizes.' Eu e ele no off", escreveu.

Nos comentários, Gabriely voltou a receber alfinetadas e, desta vez, decidiu responder às mensagens. Entre as críticas, seguidores insinuavam que o relacionamento era por interesse ou questionavam se o namoro havia terminado depois das recentes polêmicas. Em resposta, a influenciadora foi irônica em todas as suas mensagens:

“Felicidade$ para o ca$al, amo você$”, disse uma seguidora, que ganhou uma resposta certeira: “Obrigada viu, gatona? Tudo em dobro para você”, escreveu Gabriely. “Ela é tão galera”, disse outra. “Gostou?”, a influenciadora digital rebateu. “Ué não tinha acabado?”, questionou um terceiro. “Fonte: ? kkkk”, a modelo respondeu.

Vale lembrar que Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023. Em conversa com a CARAS, ela revelou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro”, disse a modelo.

Recentemente, o casal se envolveu em uma polêmica durante sua participação no ‘Conversa com Bial', Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a namorada, mas sua mãe contrariou as declarações. Gabriely também foi questionada sobre se mudar para Europa. No entanto, ela tentou desconversar e logo foi cortada pela sogra.

Endrick recebe festa de despedida em meio a polêmicas:

Na noite da última segunda-feira, 27, o jogador de futebol Endrick ganhou uma festa de despedida organizada por amigos e familiares pouco antes de sua partida para o exterior. A celebração acontece em meio a controvérsias envolvendo sua namorada, a modelo e influenciadora Gabriely Miranda, e a decisão de se mudarem juntos.

O evento aconteceu em uma casa de festas em um bairro nobre de São Paulo e reuniu familiares, como os pais de Endrick, Cintia e Douglas Ramos, além de amigos próximos. Nas redes sociais, convidados mostraram que a festa contou com apresentações da dupla Ícaro e Gilmar, além de uma decoração personalizada para a despedida; confira!