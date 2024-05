Namorada de Endrick se declara em meio a polêmica com a sogra: ‘Eu e você’

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda reforça prioridades e se declara para o jogador de futebol após polêmica com a sogra; confira

Nos últimos dias, a polêmica em torno do jogador de futebol Endrick deu o que falar nas redes sociais. Em meio aos rumores de que a família não teria uma boa relação com a namorada do atleta, a modelo e influenciadora digital Gabriely Miranda aproveitou para compartilhar um recado e se declarar ao amado neste sábado, 11.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Gabriely ignorou os rumores e compartilhou uma foto coladinha com o craque, que atualmente defende o Palmeiras, nos bastidores de um ensaio fotográfico. Na sequência, a modelo publicou mais um registro com o namorado e fez questão de reforçar suas prioridades na legenda.

“Eu, você e Deus”, Gabriely escreveu. Endrick também compartilhou o clique e reforçou a frase. Vale lembrar que até o momento, tanto o casal, quanto a família não se pronunciaram sobre a polêmica, que teve início depois que Cintia Ramos, mãe do jogador, e sua namorada discordaram sobre os planos para o futuro dele em uma entrevista na Globo.

Durante sua participação no ‘Conversa com Bial', Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a namorada, mas sua mãe contrariou as declarações: "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?", disse o jovem.

Enquanto o jogador olhava apaixonado pela amada, acabou levando um balde de água fria de sua mãe: “Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", Cíntia foi sincera. Gabriely também foi questionada sobre se mudar para Europa com o jogador, que deve deixar o país assim que completar 18 anos. No entanto, ela tentou desconversar e logo foi cortada pela sogra.

Vale lembrar que Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023. Em conversa com a CARAS, ela revelou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro”, disse a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Mãe da namorada de Endrick manda recado:

Parece que a polêmica em torno do jogador de futebol Endrick ganhou um novo capítulo na última quarta-feira, 7. A mãe de Gabriely Miranda, namorada do atleta, compartilhou um recado em suas redes sociais após a controvérsia envolvendo a sogra da filha. Na mensagem, ela enfatizou a importância de ignorar aqueles que te fazem mal; confira o recado!