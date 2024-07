Sabrina Petraglia reage a atuação de Rafa Kalimann em novela: 'Ela é'

Irmã de Rafa Kalimann em Família É Tudo, Sabrina Petraglia comenta experiência de atuar com a ex-BBB na novela das sete

Sabrina Petraglia (41) entrou em Família É Tudo para viver Maya, uma executiva "durona" e irmã de Jéssica (Rafa Kalimann). Em seu retorno às novelas após quatro anos, ela tem trocado experiências com a estreante e avalia de forma positiva o trabalho desenvolvido entre as duas antes, durante e depois das gravações.

"A Rafa é maravilhosa! Uma menina luz, uma menina dedicada e eu estou encantada com a Rafa, ela é muito bacana. A gente passa a cena, a gente troca, a gente propõe uma para a outra, a gente discute quem são essas irmãs, como que essa relação de irmã mais velha que a Maya tem com ela", conta em entrevista à CARAS Brasil.

"Está sendo incrível. Ela me recebeu muito bem. E é difícil entrar na metade de uma novela onde já está todo mundo aquecido. Ainda mais depois de quatro anos depois da maternidade. Ela me recebeu super bem, a gente tá batendo uma bola juntas, assim como o Jayme Matarazzo, com quem eu tenho gravado bastante", completa.

Maya em Família É Tudo é vilã?

A personagem de Petraglia divide opiniões do público e é tachada de vilã por conta do seu jeito firme no ambiente de trabalho. Em capítulo exibido na semana passada, a executiva confessou para Chantal Grecco (Mila Carmo) que tem essa postura para se proteger do machismo no meio corporativo.

A empresária também já desmascarou uma das maldades de Jéssica em Família É Tudo. Em um embate, a rival de Tom (Renato Góes) afirmou que a irmã é uma pessoa má e que armou para Luca (Jayme Matarazzo) descobrir que o irmão Murilo (Henrique Barreira) é apaixonado por Electra (Juliana Paiva).

"A Maya não é vilã. Ela é uma pessoa extremamente correta, uma executiva que já sofreu muito machismo no meio profissional, das pessoas não acreditarem que ela era qualificada, duvidarem de sua capacidade por ser mulher", afirma.

"Então ela trabalha fora do país e volta ao Brasil para assumir a produtora do Tom. Ela é bem dura, objetiva, prática, mas também ela é muito coração, sensível, ela gosta de ajudar as pessoas. Ela acredita que não adianta você ter tudo na vida se você não sabe compartilhar, se você não sabe acolher", conclui.

VEJA SABRINA PETRAGLIA E RAFA KALIMANN EM CENA: