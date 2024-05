Endrick recebe festa de despedida em meio a polêmicas com a namorada

Prestes a deixar o país, Endrick ganha festa de despedida de amigos e familiares em meio à polêmica sobre sua mudança com a namorada

Na noite da última segunda-feira, 27, o jogador de futebol Endrick ganhou uma festa de despedida organizada por amigos e familiares pouco antes de sua partida para o exterior. A celebração acontece em meio a controvérsias envolvendo sua namorada, a modelo e influenciadora Gabriely Miranda, e a decisão de se mudarem juntos.

O evento aconteceu em uma casa de festas em um bairro nobre de São Paulo e reuniu familiares, como os pais de Endrick, Cintia e Douglas Ramos, além de amigos próximos. Nas redes sociais, convidados mostraram que a festa contou com apresentações da dupla Ícaro e Gilmar, além de uma decoração personalizada para a despedida.

Antes do evento, Gabriely também publicou uma foto ao lado do craque nas redes sociais. Vale lembrar que a celebração antecede a última partida do jogador pelo Palmeiras. Depois do jogo, ele se apresentará à seleção brasileira para a Copa América e, enfim, seguirá para a Espanha para concluir sua transferência ao Real Madrid.

Endrick ganha festa de despedida - Reprodução/Instagram

Durante a celebração, a modelo também apareceu no telão e prestou uma homenagem ao namorado, sem revelar se pretende se mudar com ele: "Você merece tudo de bom nesse mundo, você é a alma mais linda que eu já conheci. Então brilha, e brilha muito! Eu vou tá sempre aqui para ser seu refúgio de paz, e vou estar sempre do seu lado, até Jesus voltar”, disse.

Para quem não acompanhou a polêmica, os rumores de um desentendimento começaram depois que Cintia Ramos, mãe do jogador, e sua namorada, Gabriely discordaram sobre os planos para o futuro dele em uma entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial'. Na ocasião, Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo e influenciadora,

No entanto, sua mãe contrariou as declarações: “Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", Cíntia foi sincera durante a entrevista e jogou um balde de água fria nos planos do filho. Gabriely também foi questionada sobre se mudar para Europa com o jogador, com quem namora há apenas sete meses e desconversou.

Endrick desiste de mudança no visual por namorada:

O relacionamento entre o jogador de futebol Endrick e a influenciadora digital Gabriely Miranda voltou a ser comentado nas redes sociais na última segunda-feira, 27. Em recente entrevista ao 'Que Papinho', da Cazé TV, o prodígio atleta do Palmeiras confessou que desistiu de uma mudança de visual por conta da reprovação de sua namorada.

Na conversa, o atleta de 17 anos disse que faria tranças em seu cabelo após se tornar campeão do Paulista Sub-20. No entanto, Endrick acabou desistindo da ideia após Gabriely desaprovar o visual: "A mulher não aprovou. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado. A fala dela pesou. Palmeiras foi campeão, ia meter a trança”, disse.