Grávida, Leandra Leal curte viagem especial ao lado da filha e do marido

Antes de dar à luz ao segundo herdeiro, Leandra Leal aproveita viagem internacional ao lado da filha mais velha, Julia, e o marido, Guilherme Burgos

Nesta sexta-feira, 31, Leandra Leal compartilhou um álbum de fotos do último mês e revelou que fez uma viagem internacional com a filha mais velha, Julia, e o marido, o fotógrafo Guilherme Burgos. À espera do segundo filho, a atriz aproveitou alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, antes do nascimento do bebê.

Leandra compartilhou diversos cliques do mês de maio em seu perfil no Instagram. Na capa do álbum, ela escolheu uma foto onde aparece recebendo um beijo no barrigão da filha Julia e da mãe, a atriz Ângela Leal. Em seguida, a artista incluiu algumas imagens da viagem em família, sem revelar ao certo quando os registros foram feitos.

Entre as fotos, Julia, que está com nove anos, aparece se divertindo com o padrasto pelas ruas americanas e mimando muito a mãe com beijos e abraços no barrigão na reta final da gestação. Leandra também mostrou que eles visitaram pontos turísticos como a Estátua da Liberdade e curtiram muitos momentos juntos.

“Maio foi cheio de memórias. Estamos em construção”, a atriz legendou a publicação e mostrou que a chegada do filho caçula está cada vez mais próxima. Vale lembrar que a artista anunciou a gravidez em março deste ano, quando já estava no quinto mês. Por isso, o bebê, que é um menino e ainda não teve seu nome revelado, pode nascer em breve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Vale mencionar também Leandra tem um relacionamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos desde maio de 2019, quando se conheceram durante as gravações da série ‘Aruanas’ do Globoplay. Eles decidiram oficializar a união pouco tempo depois, em dezembro de 2020, com uma cerimônia intimista na praia, e no final do ano passado, renovaram os votos.

Antes de celebrar sua união com Guilherme, a atriz teve sua primeira herdeira, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef. Discreta sobre sua vida pessoal, a artista já revelou alguns detalhes de sua jornada de espera pela pequena, que chegou em sua vida quando tinha menos de dois aninhos.

Leandra Leal abre o coração ao falar de gravidez:

Aos 41 anos, Leandra Leal está grávida. Ela anunciou a gestação do segundo filho, o primeiro com Guilherme Burgos, em 18 de março. Ao portal Extra, ela falou sobre a atual fase de sua vida: "Estou numa fase bem produtiva. Viajei com minha filha e amigos. Está sendo muito maneiro. A gente está bem feliz! Toda a família", contou a atriz, que participou de 'Justiça 2'.

Recentemente, a atriz também falou sobre distorção de imagem e pressão estética a partir da volta da personagem Kellen: "A ficha foi caindo pra mim desde a pandemia, mas ainda não tinha formulado tão bem. Agora, vendo as reprises dos trabalhos e a Kellen, achei que era hora de abordar isso. E teve uma repercussão grande porque tem que se falar mesmo”; confira!