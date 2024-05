Renascer: José Inocêncio choca com exigência para Teca

Nos próximos capítulos da novela Renascer, o fazendeiro José Inocêncio surpreende Teca ao fazer uma exigência após disputa

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai colocar Teca (Livia Silva) contra a parede com uma nova exigência. Ele será confrontado por Eliana (Sophie Charlotte) e terá que tomar uma decisão.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Eliana inicia uma briga pela herança de José Venâncio (Rodrigo Simas) e José Inocêncio decide lutar para deixar os bens do filho morto para o neto. Com isso, Mariana incentiva o marido a pedir a comprovação sobre a paternidade do bebê e ele toma a decisão de exigir um exame de DNA do bebê de Teca.

Teca fica desesperada com a possibilidade do fazendeiro descobrir a verdade. Isso porque o bebê é fruto de um ex-relacionamento dela e não é filho de Venâncio. Então, ela resiste para fazer o exame e até pensa em fugir.

As cenas vão ao ar a partir de 13 de junho.

O parto do filho de Teca em Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, a personagem Teca (Livia Silva) vai entrar em trabalho de parto e correrá risco de morte. Ela será salva por uma atitude do além. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Terá estará conversando com Du (José Duboc) quando a bolsa estoura e ela entra em trabalho de parto. Ele fica em pânico e corre para chamar Morena (Ana Cecilia Costa) e deixa Teca sozinha.

Então, a jovem fica com muito medo e ouve a voz de Maria Santa (Duda Santos), que aparece para ajudá-la. Logo depois, o espírito de Maria Santa avisa para Inácia (Edvana Carvalho) que Teca está prestes a dar à luz.

Inácia chama Buba (Gabriela Medeiros) e as duas correm ao encontro de Teca. A jovem terá dificuldades durante o parto, que dura várias horas e todos relembram do parto de João Pedro, que foi quando Maria Santa morreu.

Então, Inácia diz que sonhou que a criança só quer nascer pelas mãos de Buba. Com isso, Buba começa a ajudar ainda mais Teca para que o parto aconteça. Maria Santa volta a aparecer na cena e abençoa o nascimento do bebê, que vem ao mundo logo depois.