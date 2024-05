Kayky Brito aparece com o filho de Sthefany Brito e questiona: "Parecidos?"

Kayky Brito compartilhou uma imagem fofa ao lado de seu sobrinho Antônio Enrico, que é filho de Sthefany Brito, e questionou: "Parecidos?"

Dias após a internet apontar a semelhança entre Antônio Enrico, filho de Sthefany Brito, com o tio Kayky Brito, o ator fez uma publicação sobre o assunto. Nesta sexta-feira, 31, elecompartilhou uma imagem fofa ao lado de seu sobrinho. "Parecidos?", perguntou o ator, que declarou seu amor pelo pequeno.

A comparação do ator acontece dias após a atriz publicar uma foto com o herdeiro. Depois, ela revelou que muitos seguidores apontaram a semelhança do menino com o tio. "Um mini Kayky Brito", disse uma internauta. "Como ele tá a cara do seu irmão", escreveu outra fã. "Eu sei que você já deve escutar muito isso. Mas ele agora me lembrou muito o seu irmão", opinou uma terceira.

Kayky Brito e Enrico (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito diz que já escolheu o nome do segundo filho

A atriz e o marido, Igor Raschkovsky, já escolheram o nome do bebê que estão esperando. Em recente interação com seus seguidores no Instagram, ela deu alguns detalhes sobre o assunto. "É um nome italiano, a gente queria alguma coisa que combinasse com Enrico. Ficamos muito em dúvida, têm vários nomes lindos que a gente gosta, mas chegamos nesse que é um pouco mais diferente, para complicar um pouquinha vida da criança. Estou completamente apaixonada, não consigo imaginar ele sem esse nome", disse.

Ela foi questionada também se pretende realizar laqueadura, mas disse que o procedimento não está em seus planos. "Não. Não pretendo fazer. Toda vez que falo que não quero ter mais filhos, muita gente pergunta se vou lugar. Eu vou me cuidar de outras formas, mas laqueadura não tenho vontade de fazer e não vejo essa necessidade. Talvez um dia", expressou a atriz, que confessou em seguida estar ansiosa para a chegada do segundo filho. O parto deve acontecer em meados de setembro.