Ex de Éder Militão publica desabafo em meio às polêmicas: "Me reencontrei"

Ex-namorada de Éder Militão, Cássia Lourenço publicou um desabafo nas redes sociais em meio às polêmicas envolvendo o jogador

Em meio às polêmicas envolvendo Éder Militão, Karoline Lima e a filha do ex-casal, Cecília, a ex-namorada do jogador, Cássia Lourenço, desabafou nas redes sociais. Nos últimos dias, a influenciadora tem recebido diversos comentários em suas publicações acerca de um 'livramento'.

Em seu perfil oficial no Instagram, a estudante de moda reagiu a um elogio sobre sua transformação nos últimos meses. "Me perdi em algum momento, me reencontrei", disse ela no Instagram.

Cássia e Militão ficaram juntos por cinco meses. O ex-casal assumiu o relacionamento em junho de 2023, e ela chegou a marcar presença na festa de aniversário de 1 ano de Cecília, em julho. O anúncio do término foi feito em agosto do mesmo ano. Pouco tempo depois, Cássia reatou o casamento com Rafael Corrêa, com quem ela trocou alianças em 2021.

Atualmente, o zagueiro do Real Madrid namora Tainá Castro. A estudante de Medicina já foi casada com Léo Pereira, que hoje namora a ex-namorada de Militão, Karoline Lima. O nome de Tainá já foi envolvido na polêmica entre Karol e o jogador do clube espanhol, sendo acusada de tratar Cecília com dureza ao pedir que ela devolvesse a boneca de Helena, sua filha com o zagueiro do Flamengo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássia Lourenço (@cassialourencogomes)

Éder Militão quebra o silêncio sobre briga com Karoline Lima

Após a influenciadora digital Karoline Lima vir a público criticar as atitudes do pai de sua filha, Éder Militão, o jogador de futebol decidiu quebrar seu silêncio sobre a briga com sua ex-noiva. Em entrevista ao Splash Uol, o atleta do Real Madrid contou que há muitas mentiras por trás de sua desavença.

Recentemente, Militão moveu uma ação contra Karoline, para que a influenciadora permita que a filha do ex-casal, Cecília, de 2 anos, possa viajar para a Espanha e assistir à final da Champions League, que acontecerá no primeiro dia de junho. Na entrevista, ele desmentiu especulações sobre essa ação que moveu na Justiça.

"Estão falando muitas mentiras por aí. Que entrei com o processo por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Eu só quero poder estar com a minha filha e ter a certeza que ela esteja sendo bem cuidada. É só a Cecilia que importa pra mim", disse o jogador.

O zagueiro ainda questionou as decisões de Karoline em estar barrando sua filha de visitar o pai. "Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena", contou Éder.